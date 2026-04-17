НКЦПФР обмежила операції з єврооблігаціями України під час воєнного стану

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) ухвалила рішення про запровадження додаткових обмежень на операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП) на період воєнного стану.

Відтепер купівля-продаж єврооблігацій України здійснюватиметься виключно за принципом «поставка проти оплати» через центрального контрагента. Крім того, проведення депозитарними установами операцій з переходу прав власності на ОЗДП потребуватиме розпорядження або повідомлення Національного банку України.

Відповідне рішення комісія ухвалила у четвер. Воно набуде чинності через 30 календарних днів з моменту офіційного оприлюднення.

Також документ передбачає заборону на списання та інші операції, що призводять до виведення ОЗДП із системи депозитарного обліку.

Інвестиційні фірми мають привести вже укладені, але невиконані договори, зокрема РЕПО та договори міни, у відповідність до нових вимог.

Кого це не стосується?

Водночас ці обмеження не поширюються на договори, стороною яких є банки, що діють від свого імені та за власний рахунок.

Раніше Національний банк України за підтримки МВФ закликав посилити контроль за операціями з іноземними цінними паперами та валютними державними облігаціями, вказуючи на ризики використання таких інструментів для виведення валюти за кордон.

Масштаб ринку ОЗДП залишається значно меншим за внутрішній ринок ОВДП. За даними Розрахункового центру, за тиждень 6−10 квітня було проведено лише 106 операцій з євробондами на суму 513,2 млн грн, тоді як внутрішні облігації (ОВДП) показали обіг у 34 млрд грн (15,97 тис. угод).