Без черг та консульств: податковий номер можна буде оформити онлайн

Вже 30 липня послуга з реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО) та отримання електронної картки платника податків з QR-кодом буде доступна для всіх громадян України за межами країни. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух.

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«Ми поруч зі своїми навіть за тисячі кілометрів. Розширюємо можливості сервісу «е-Консул». Разом із Міністерством закордонних справ України ми об'єднали зусилля, щоб зробити державні послуги для українців більш зручними, в якій би точці світу вони не мешкали.

У травні цього року ми запровадили механізм, який дозволяє батькам, які мешкають за кордоном, оформити онлайн податковий номер для дітей до 18 років. Вже завтра ця послуга доступна і для всіх повнолітніх за кордоном", — сказала вона.

Як подати заяву?

Подати заяву можна самостійно через власний електронний кабінет у системі «е-Консул». Потрібно авторизуватися за допомогою Дія.Підпис, КЕП або BankID, заповнити форму та додати скан-копії необхідних документів (зокрема документа, що посвідчує особу, та документа, що підтверджує місце проживання/перебування).

Особисто або через представника — у посольстві чи консульстві. Якщо ви обираєте подання паперової заяви через закордонну дипломатичну установу (ЗДУ) України:

Умови: необхідна особиста присутність заявника (або його уповноваженого/законного представника) в ЗДУ для ідентифікації особи та надання оригіналів документів. За автоматизовану обробку даних під час приймання паперової заяви стягується консульський збір у розмірі 40 USD / 37 EUR.

У ДПС максимально швидко опрацюють відповідну заяву. Потім сформують картку платника податків в електронній формі з захищеним QR-кодом. І за лічені дні надішлють її засобами системи «е-Консул».

«До речі, перший етап — оформлення податкового номеру для дітей вкрай популярний. За два місяці через «е-Консул» ми отримали понад 2,1 тис. заяв від батьків та оформили 1 772 електронні картки для дітей за кордоном», — зазначила очільниця ДПС.

Леся Карнаух додала, що розвиток цього сервісу — важливий крок до створення зручного та безбар'єрного цифрового простору для українців у будь-якій точці світу. Але для ДПС це не тільки цифровий інструмент. Це приклад, коли держава допомагає, а не ускладнює.

На даному етапі сервіс покриває саме реєстрацію в ДРФО за формою № 1ДР. Проте ДПС не зупиняється на досягнутому: наступним кроком стане запуск онлайн-послуги з внесення змін до реєстру за формою № 5ДР.

Загалом розвиток цього сервісу — це важливий крок до створення зручного та безбар'єрного цифрового простору для українців у будь-якій точці світу.