Електрокар Ferrari Luce став хітом: компанія виконала річний план продажів за два місяці

Як повідомляє Electrek , перший електромобіль Ferrari Luce вже повністю розпроданий на 2026 рік. Італійський автовиробник продав усю заплановану партію (близько 500 автомобілів) менш ніж за два місяці після презентації моделі. Це сталося попри критику дизайну та стартову ціну близько €550 000.

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Ferrari представила Luce 25 травня у Римі. Прем'єра викликала неоднозначну реакцію: дизайн автомобіля активно критикували в соцмережах, а акції компанії навіть знизилися приблизно на 6% під час презентації. Про це Мінфін писав у статті «Електромобіль Ferrari Luce став провалом: падіння акцій і зміна маркетингового директора».

Критика не завадила попиту

Колишній керівник Ferrari Лука ді Монтедземоло заявив італійським ЗМІ, що компанії варто було б «хоча б зняти гарцюючого коня» з цього автомобіля. Водночас критика не вплинула на рішення покупців — усі доступні для 2026 року автомобілі були заброньовані ще до початку поставок. Перші клієнти отримають свої машини лише у жовтні.

У Ferrari не коментували обсяг продажів, але зазначили, що детальнішу оцінку реакції ринку представлять під час звіту за перше півріччя.

Найбільший попит на Luce сформувався у Китаї. Цей ринок став одним із головних джерел замовлень, а раніше генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья повідомляв, що черга на автомобіль від китайських покупців уже наближається до кінця 2027 року.

Ferrari Luce — це чотиридверний автомобіль із п’ятьма місцями, створений за участю дизайнерів колишньої команди Apple Джоні Айва та Марка Ньюсона зі студії LoveFrom. Модель не належить до класичних суперкарів Ferrari, а орієнтована на водіїв, яким потрібен більш практичний автомобіль із фірмовими характеристиками бренду.

За технічними характеристиками Luce залишається справжнім Ferrari:

автомобіль отримав чотири незалежні електромотори загальною потужністю понад 1000 к. с.;

батарея має ємність 122 кВт·год і працює на 880-вольтовій архітектурі;

запас ходу перевищує 530 км, а розгін до 100 км/год займає 2,5 секунди.

Компанія розробила більшість технологій самостійно, включно з електродвигунами, силовою електронікою та активною підвіскою.

Попри глобальний тренд на перехід до електротяги, Ferrari не планує масового виробництва аво. Кількість Luce залишається дуже обмеженою, що відповідає стратегії бренду — продавати не великі обсяги, а ексклюзивність.

У компанії раніше скоротили ціль щодо частки електромобілів у продажах до 2030 року приблизно вдвічі. Проте успішний старт Luce показує, що навіть найдорожчі електрокари можуть знайти покупців, якщо за ними стоїть сильний бренд і унікальні технології.

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