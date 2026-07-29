З 1 серпня для пасажирів з України відкриють новий напрямок до Німеччини

Іспанська залізнична компанія Renfe, з якою Укрзалізниця нещодавно підписала меморандум про співпрацю, запускає новий міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль — Франкфурт-на-Майні. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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Як курсуватиме потяг

Поїзд проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини (зокрема, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах), а також матиме зупинки у Празі та Остраві.

Зі свого боку Укрзалізниця забезпечує зручні пересадки для пасажирів, які подорожують з/до України поїздами:

№ 51/52 Київ — Перемишль; № 31/32

Запоріжжя/Дніпро — Перемишль;

№ 69/70 Кременчук — Перемишль;

№ 35/36 Одеса — Перемишль;

№ 89/90 Київ — Перемишль.

Поїзд Перемишль — Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня. Він матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class — купе на 1−4 місця з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка.

Яка вартість

Вартість таких квитків починається від 37,50 євро. Пасажири також матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе. Крім того, у поїзді будуть сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків на такі місця стартує від 15 євро.

Поїзд відправлятиметься щодня з Перемишля у напрямку Франкфурта-на-Майні о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі — о 22:32, о 01:38 буде у Дрездені, а в Франкфурті-на-Майні — о 07:22. У напрямку Перемишля відправлення щодня з Франкфурта-на-Майні о 15:03, Дрезден 22:30, зупинка у Празі о 01:17, приїзд до Перемишля об 11:25.