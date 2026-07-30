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30 липня 2026, 8:26

Купівля авто онлайн: дев'ять кроків, які захистять від шахраїв

За привабливими оголошеннями про продаж автомобілів на онлайн-майданчиках, зокрема із заголовками «Знижка лише сьогодні», «Легальна угода онлайн» чи «Терміновий продаж у зв’язку з переїздом», можуть ховатися шахраї. Про це повідомляється на сайті Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

За привабливими оголошеннями про продаж автомобілів на онлайн-майданчиках, зокрема із заголовками «Знижка лише сьогодні», «Легальна угода онлайн» чи «Терміновий продаж у зв’язку з переїздом», можуть ховатися шахраї.
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Як розпізнати шахрайське оголошення

«Розпізнати таке оголошення можна ще на етапі знайомства з ним. Зазвичай зловмисники розраховують на емоції користувача: створюють оголошення з яскравими та привабливими заголовками, намагаються створити штучний ажіотаж», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ознаками шахрайського оголошення можуть бути: низька, порівняно з ринковою, ціна; створення штучного ажіотажу; вимога передоплати або авансу; відмова від особистої зустрічі та перевірки автомобіля на СТО; заблоковані коментарі під оголошенням на онлайн-майданчику; обіцянки оформити угоду офіційно без участі покупця та спілкування лише в месенджерах.

Перевірка інформації

Перед покупкою правоохоронці рекомендують людям перевірити профіль продавця.

«Перед тим, як домовитися про укладання угоди, варто перевірити дату реєстрації профілю на онлайн-майданчику. Якщо акаунт створено 1−2 дні тому і на ньому лише одне оголошення, варто насторожитися», — заявили правоохоронці.

Крім того, перед купівлею автомобіля правоохоронці радять перевірити фотографії, зокрема завантаживши їх у сервіс «Пошук за зображеннями», адже шахраї часто використовують фото з іноземних сайтів або справжніх оголошень.

«Запитуйте у продавця VIN-код (унікальний номер кузова). Його відсутність або відмова надати може свідчити про можливе шахрайство», — зазначили у НПУ.

Варто перед покупкою авто перевірити і свідоцтво про реєстрацію.

«Якщо автор оголошення надіслав зображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, можна переконатися в достовірності документа за його серією та номером. Для цього скористайтеся онлайн-сервісом „Перевірка документів“ на офіційному сайті ГСЦ МВС», — рекомендують правоохоронці.

Щоб уберегтися від ризикованих покупок, правоохоронці рекомендують оформлювати угоду лише офіційно. Якщо ж людина планує продати або придбати транспортний засіб, їй варто звернутися до найближчого сервісного центру МВС.

Департамент кіберполіції пояснив, що у продавця мають бути такі документи: паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (або ID-картка з витягом про місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Своєю чергою, покупець повинен мати паспорт громадянина України та РНОКПП.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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