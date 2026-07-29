Як змінився середній чек українців за останній рік — дослідження

У першому півріччі 2026 року середній чек онлайн-покупки в Україні зріс порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Водночас ця динаміка не має одного пояснення: на неї вплинули як зростання цін, так і зміни у структурі попиту та поведінці покупців. Про це йдеться в дослідженні WayForPay.

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Що відбувалося з українським e-commerce у 2025 році За внутрішніми даними WayForPay, у 2025 році українці здійснили приблизно 196 млн онлайн-покупок на загальну суму близько 256 млрд грн.

Кількість покупок зросла на 7−10% порівняно з 2024 роком, а середній чек становив близько 1320 грн. Відносно 2021 року обсяг українського e-commerce збільшився майже в 1,8 раза.

Водночас усереднений показник приховує значну різницю між локальними та закордонними покупками:

середній чек в українських інтернет-магазинах перебував у межах 1150−1250 грн;

на іноземних сайтах українці витрачали в середньому 2100−2600 грн;

на локальний e-commerce припадало близько 145−155 млн транзакцій;

обсяг оплат в українських інтернет-магазинах оцінювався у 160−175 млрд грн;

на закордонні онлайн-магазини — приблизно 90−120 млрд грн.

Отже, загальний середній чек може зростати навіть без суттєвих змін усередині українських магазинів — наприклад, через збільшення частки дорожчих транскордонних покупок.

Окремо посилюється мобільний канал. У 2025 році близько 60% онлайн-покупок українці здійснювали зі смартфонів, а Apple Pay і Google Pay формували приблизно 55−65% онлайн-оплат. Це означає, що мобільна оплата вже є не додатковим, а базовим сценарієм для українського покупця.

Що показують загальноукраїнські дані НБУ за 2025 рік

Загальну тенденцію до активнішого використання безготівкових розрахунків підтверджуєстатистика Національного банку України. Упродовж 2025 року з використанням карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, було здійснено 9,08 млрд безготівкових операцій на загальну суму 4,68 трлн грн. Порівняно з 2024 роком їхня кількість зросла на 11%, а сума — на 10,4%.

Оплата товарів і послуг в інтернеті сформувала:

13,9% усіх безготівкових карткових операцій за кількістю;

16,4% — за загальною сумою.

Загалом протягом року українці здійснили понад 1,2 млрд карткових онлайн-оплат майже на 770 млрд грн. Частка інтернет-платежів у грошовому обсязі була вищою, ніж за кількістю, що вказує на їхню вагому роль у структурі безготівкових витрат.

Середня сума однієї карткової операції з оплати товарів і послуг в інтернеті у 2025 році становила 608 грн проти 561 грн у 2024-му. Таким чином, за рік показник зріс приблизно на 8,4%.

Зауважимо: цей показник нижчий за оцінку середнього чека онлайн-покупки WayForPay, оскільки статистика НБУ охоплює не лише замовлення в інтернет-магазинах, а й карткові онлайн-платежі за послуги, підписки та рахунки, сума яких часто є нижчою. Водночас дані регулятора підтверджують загальну тенденцію: українці дедалі активніше розраховуються онлайн, а середня сума однієї інтернет-операції продовжує зростати.

Паралельно розвивається інфраструктура сучасних платежів. За підсумками 2025 року кількість токенізованих платіжних карток, прив’язаних до смартфонів та інших пристроїв, зросла на 25,9% — до 20,7 млн. Токенізованою стала кожна третя активна платіжна картка в Україні.

Що змінилося на початку 2026 року

Заданими Національного банку України, у січні-березні 2026 року середня сума карткової операції з оплати товарів і послуг в інтернеті становила 654 грн. У першому кварталі 2025 року цей показник дорівнював 580 грн. Отже, за рік середня сума онлайн-операції зросла майже на 13%.

Зросла і частка інтернет-оплат у загальній структурі безготівкових розрахунків. У першому кварталі 2026 року на них припадало:

14,5% усіх безготівкових карткових операцій за кількістю проти 14,4% роком раніше;

16,9% за сумою проти 16,2% у першому кварталі 2025 року.

Таким чином, частка інтернет-оплат за кількістю майже не змінилася, однак їхня частка в загальному грошовому обсязі зросла на 0,7 відсоткового пункту.

Загалом у першому кварталі 2026 року кількість усіх безготівкових карткових операцій збільшилася на 5,9%, а їхній обсяг — на 14,8%. Отже, грошовий оборот безготівкових розрахунків зростав більш ніж удвічі швидше за кількість операцій.

Категорії змінюють чек по-різному

Аналітика Promodo за перше півріччя 2025 року показала, наскільки різною може бути динаміка окремих сегментів:

у продуктах та алкоголі кількість покупок збільшилася на 36%, а середній чек — лише на 6%;

у зоотоварах кількість покупок зросла на 34%, а чек — на 19%;

в одязі та взутті покупок стало на 12% менше, проте чек зріс на 26%;

в аптеках середній чек збільшився на 41%, а кількість покупок — на 13%;

у ювелірній категорії чек зріс на 25%;

в автотоварах кількість покупок додала лише 1%, тоді як середній чек — 12%.

Отже, однакове зростання середнього чека в різних товарних категоріях може відображати принципово різні ринкові процеси. У сегменті продуктів харчування воно відбувається одночасно зі збільшенням кількості онлайн-покупок, що вказує на подальше зміщення споживчого попиту з офлайн-каналів в інтернет.

У fashion-сегменті підвищення середньої вартості замовлення частково компенсує скорочення їхньої кількості. В аптечному, ювелірному та автомобільному сегментах збільшення середнього чека стало одним із чинників зростання грошового обсягу продажів.

У першому півріччі 2026 року наймасовішою категорією у вибірці Хорошопу стали «Краса і здоров’я» — понад 1,3 млн замовлень. «Дім і сад» та «Одяг і аксесуари» наблизилися до 900 тис. замовлень кожна. Найсильнішу сезонність продемонстрували спортивні товари: між лютим і травнем кількість замовлень зросла на 58,5%, а середній чек — майже на 40%.