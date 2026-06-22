ШІ-бум чи бульбашка: чи безпечно зараз інвестувати в штучний інтелект

Корпоративні інвестиції в ШІ б’ють рекорди, а оцінки технологічних гігантів ростуть темпами, які дедалі важче пояснювати лише реальним попитом. Це все частіше нагадує початок нульових, коли інтернет-індустрія теж здавалася безпрограшною ставкою, аж поки капітальний зліт не обернувся крахом доткомів. Поки ринок скуповує все з позначкою AI, головне питання вже не в тому, чи ШІ стане великою технологією, а в тому, чи не купує він чергову бульбашку під виглядом майбутнього.

Ринок ШІ перетворюється на бульбашку: два залізних аргументи

Ще у 2025 році Сем Альтман визнавав, що інвестори можуть бути надто збуджені ШІ, і порівнював нинішню фазу з доткомами. Але тепер цю тривогу підкріплюють цифри капітальних витрат, енергетичні прогнози й академічні спроби розкласти AI-ринок на зони реального попиту та перегріву.

Перший доказ перегріву — швидкість, з якою в ШІ заходить капітал, ще до того, як з’явилася ясність із монетизацією. За данимиStanford AI Index 2026, глобальні корпоративні інвестиції в ШІ у 2025 році більш ніж подвоїлися, а приватні інвестиції зросли на 127,5%. Генеративний ШІ став головним магнітом для капіталу й забрав майже половину всього приватного фінансування у сфері AI.

Прогноз Goldman Sachs щодо глобальних витрат на AI-інфраструктуру, 2026−2031

Другий доказ — розрив між витратами й монетизацією. Goldman Sachs оцінює, що річні капітальні витрати на AI-інфраструктуру можуть сягнути$765 млрд у 2026 році, а до 2031 року зрости до $1,6 трлн. Проблема в тому, що ці гроші витрачають уже зараз, а прибутки, які мають їх повернути, ще не гарантовані. Компанії купують чипи, будують дата-центри й резервують електроенергію, бо вірять, що попит на AI-сервіси швидко зростатиме. Але якщо бізнес і користувачі платитимуть за ШІ менше, ніж очікує ринок, частина цієї інфраструктури може виявитися занадто дорогою для реального попиту.

Попит на ШІ справді є

Звісно, називати ШІ порожньою історією було б помилкою. Інтернет під час дотком-бульбашки теж був реальною технологією, яка згодом змінила економіку. Проблема була не в інтернеті, а в цінах на компанії, які не змогли перетворити увагу й трафік на стійкий прибуток.

У ШІ теж є фундамент. Nvidia у першому кварталі 2027 фінансового року показала рекордну виручку $81,6 млрд, з яких $75,2 млрд дали дата-центри. Це означає, що попит на AI-інфраструктуру вже існує. Компанії справді купують чипи й обчислювальні потужності, без яких великі моделі не працюють.

Є й користь для бізнесу. Генеративний ШІ може прискорювати написання текстів, підтримку клієнтів, аналіз даних і програмування. Але користь у конкретних задачах ще не гарантує, що весь ринок оцінений правильно. Технологія може бути сильною, а от ціни на частину AI-компаній — завищеними.

То де бум, а де бульбашка?

У дослідженні «Бум, бульбашка чи розбудова?» Цянань Ван і Дзен Чен порівнюють ШІ з попередніми технологічними бумами й показують, що технологічний бум і фінансова бульбашка часто йдуть пліч-о-пліч.

Історичні технологічні буми та уроки для ШІ

(Boom, Bubble, or Buildout? A Multi-Method Evaluation of Whether Artificial Intelligence Is in an Ongoing Financial Bubble, Qianan Wang, Zen Chen)

Технологічний бум Що було справжнім Де виникав ризик Урок для ШІ Залізниці Нова транспортна мережа Надмірне будівництво й борг Інфраструктура може бути корисною, навіть якщо інвестори переплатили Електрика Універсальна енергетична платформа Прибутки прийшли не одразу Технологія може змінити економіку, але окупність потребує часу Доткоми Інтернет, e-commerce, пошук Завищені оцінки й слабкі прибутки Реальна технологія не захищає від бульбашки Telecom fiber Інтернет-магістралі Надлишок потужностей і борг Дата-центри теж можуть зіткнутися з ризиком недозавантаження Хмари Масштабована інфраструктура для бізнесу Концентрація у великих платформах Інфраструктурні лідери можуть мати сильніший фундамент ШІ Генерація, автоматизація, аналіз Великі витрати на чипи й дата-центри, приватні оцінки, хайп Ризик бульбашки різний у різних шарах AI-стеку

Щоби проаналізувати ризики фінансової бульбашки, автори розкладають AI-ринок на окремі шари.

У верхньому шарі є чипи, пам’ять, мережеве обладнання, хмарна інфраструктура й дата-центри. Там уже видно виручку, дефіцит потужностей і сильні маржі. Nvidia заробляє на чипах для AI-навантажень, Microsoft, Amazon і Google — на хмарній інфраструктурі, а оператори дата-центрів і постачальники енергетичного обладнання — на фізичному попиті, без якого ШІ просто не працює. Їхні оцінки можуть бути високими, але за ними вже стоять реальні продажі, контракти й дефіцит потужностей

Нижче в AI-стеку починається менш певна зона — розробники великих моделей, серед яких OpenAI, Anthropic, xAI та Mistral AI. Вони поки що переважно не торгуються на біржі, але саме їхні приватні оцінки й очікування майбутніх IPO підживлюють розмову про бульбашку. Компанії швидко ростуть і легко привертають капітал, однак їхня економіка все ще під питанням: навчати моделі дорого, обслуговувати мільйони запитів теж дорого, а відкриті моделі на кшталт Llama чи DeepSeek поступово тиснуть на ціни. Тому гучна оцінка в приватному раунді ще не доводить, що бізнес має здорову маржу, лояльних клієнтів і шлях до стабільного прибутку.

Найбільш вразливий шар — застосунки й агентні продукти. Частина з них справді змінить робочі процеси. Але багато продуктів виглядають як тонка оболонка навколо чужої моделі. Якщо користувач легко переходить до конкурента, а базова модель швидко дешевшає, оцінка такого бізнесу тримається не на захисному рові, а на темпі ринку.

Головний ризик: окупність AI-інфраструктури

Втім, навіть у сильних частинах AI-ринку залишається головне питання — скільки часу потрібно, щоби вкладені гроші повернулися? Чипи швидко застарівають, дата-центри мають працювати з високим завантаженням, а клієнти — платити за AI-сервіси не разово, а роками. До цього додається електроенергія. Що більше запитів обробляють моделі, то дорожчою стає фізична база ШІ-буму.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що глобальне споживання електроенергії зросте з 28 200 ТВт·год у 2025 році до 33 600 ТВт·год у 2030-му. У США дата-центри можуть дати близько половини всього приросту попиту на електроенергію до кінця десятиліття.

Зростання попиту на електроенергію за секторами та кінцевим використанням у США, 2015−2030

Це створює новий ринок для енергетики й інфраструктури, але також робить ШІ залежним від фізичних обмежень. Мережі, дозволи, вода, охолодження й локальний спротив можуть стати не менш важливими, ніж нова модель від OpenAI чи Anthropic.

Банк Англії у своєму аналізі теж звертає увагу на фінансову сторону AI-оцінок. Регулятор пише, що падіння цін на AI-активи може мати наслідки для фінансової стабільності, а інфраструктура для навчання й використання моделей потребуватиме трильйонів доларів інвестицій у найближчі роки, частина яких може фінансуватися боргом.

Схожий ризик описує й Bank for International Settlements. За його оцінкою, найбільші AI-гравці — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft і Oracle — майже подвоїли капітальні витрати за останні два роки й дедалі активніше фінансують їх боргом. Це важливо, бо якщо майбутні доходи не підтвердять нинішні очікування, удар може пройти не лише по акціях, а й по кредитному ринку.

То реальний бум чи просто бульбашка?

Найточніша відповідь — і те, й інше. ШІ — це бум, бо технологія має реальні сценарії використання, реальні доходи в інфраструктурному шарі й реальний попит з боку бізнесу. Але це також бульбашка в тих сегментах, де оцінки вже враховують прибутки, яких ще немає.

Історія технологій майже завжди така. Залізниці, електрика, інтернет і хмари зрештою змінили економіку. Але на етапі встановлення інфраструктури ринок часто плутав майбутню користь із поточною інвестиційною цінністю. Іншими словами, технологія могла бути правильною, а ціна — ні.

ШІ вже став великою технологією. Але ринок винагородить не всіх, хто сьогодні продає AI-майбутнє. Після амортизації чипів, рахунків за електроенергію, конкуренції й регулювання виживе лише та частина буму, яка зможе давати стійкий грошовий потік. Решта ризикує залишитися дорогою ставкою на майбутнє, яке не окупилося.