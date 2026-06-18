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18 червня 2026, 11:36

Електромобільний бум через ціну на пальне: чому цей попит може виявитися тимчасовим

Зростання цін на пальне, спричинене конфліктом в Ірані, знову підігріло попит на електромобілі (EV) по всій Європі. Як свідчать останні галузеві дані, споживачі активно переключаються на електричні моделі. Але керівники автоконцернів попереджають, що ця тенденція може виявитися короткочасною, якщо ціни на енергоносії стабілізуються. Про це повідомляє Reuters.

Зростання цін на пальне, спричинене конфліктом в Ірані, знову підігріло попит на електромобілі (EV) по всій Європі.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Сплеск реєстрацій та очікування автовиробників

Згідно з інформацією від дослідницької групи New Automotive та E-Mobility Europe, у травні кількість нових реєстрацій електромобілів у 17 європейських країнах зросла на 34% у річному вимірі. Фактично, кожен четвертий новий автомобіль на цих ринках сьогодні є повністю електричним.

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CEO Renault Франсуа Прово повідомив, що після початку війни в Ірані портфель замовлень на електрокари в окремих країнах зріс на 50%. Проте топ-менеджмент компанії налаштований обережно: якщо вартість пального впаде, темпи зростання ринку EV можуть суттєво сповільнитися.

Схожу думку висловив і голова Ford Europe Джим Бамбік, зазначивши, що нинішній інтерес клієнтів може виявитися тимчасовою емоційною реакцією на зовнішні шоки.

Ринок нових та вживаних авто: нові гравці та доступність

Ключовим фактором, який підтримує цей «електричний перехід», є вихід на ринок доступніших моделей. Особливо помітну роль у цьому відіграють китайській автовиробник BYD, який пропонує європейцям бюджетні хетчбеки.

Основні драйвери ринку:

  • Збільшення пропозиції. Китайські бренди агресивно розширюють лінійку, роблячи EV привабливішими для масового сегмента.

  • Популярність вживаних авто. Продажі вживаних електромобілів також демонструють стабільне зростання. Онлайн-майданчики, такі як Carwow та OLX, фіксують зростання інтересу до EV, що поки не свідчить про перехід від короткочасного ефекту до сталої моделі поведінки.

  • Цінова привабливість. Через минулорічні цінові війни вартість вживаних електрокарів зараз часто нижча за аналоги з двигунами внутрішнього згоряння.

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Тож ринок електромобілів у Європі поступово стає «новою нормою», де вибір на користь електрики вже стає стратегічним рішенням для тисяч європейських водіїв. Але наскільки довго протримається цей тренд — питання відкрите.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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