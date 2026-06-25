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25 червня 2026, 11:02

Електромобіль Ferrari Luce став провалом: падіння акцій і зміна маркетингового директора

Презентація першого серійного електромобіля Ferrari обернулася для компанії репутаційною катастрофою. Замість тріумфу бренд отримав хвилю глузування, падіння ціни на акції ї та кризу довіри серед впливових клієнтів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Презентація першого серійного електромобіля Ferrari обернулася для компанії репутаційною катастрофою.

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Що пішло не так

Ferrari Luce — це п'ятимісний електричний кросовер із дизайном, розробленим Джоні Айвом. Проблема з ним полягала не в технічних характеристиках, адже інженерні дані Ferrari оприлюднила заздалегідь, і ринок їх спокійно засвоїв. Провал стався на рівні нарративу: до моменту офіційної презентації в Римі говорити було нема про що, крім зовнішнього вигляду. А він розколов аудиторію.

Дизайн виявився настільки суперечливим, що навіть легендарний соратник Енцо Феррарі, Лука ді Монтедземоло, публічно висловився в дусі: «Китайці точно не скопіюють цей дизайн». Натяк зрозумілий.

До того ж, замість обговорення інженерних досягнень публіка заговорила про розмивання бренду. VIP-клієнти, які витрачають понад €600 000 на обмежені серії класичних Ferrari, занервували: чи не змусить їх компанія купити Luce, щоб зберегти доступ до бажаних моделей? Маркетинговий відділ був змушений після презентації публічно спростовувати чутки про примусові продажі електромобіля клієнтам.

По суті, Luce — це не заміна класичному Ferrari. Компанія позиціонує її як щоденний автомобіль для заможних технологічних покупців із Каліфорнії, Близького Сходу та Китаю, для яких це буде четверта чи п'ята машина в гаражі.

Але донести цю ідею до ринку маркетинговий відділ не зміг.

Наслідки: зміна керівника

Результатом став відхід багаторічного директора з маркетингу Енріко Галлієри.

Його замінив Массіміліано Ді Сільвестре — колишній керівник італійської філії BMW, який очолював запуск електромобілів німецького бренду на італійському ринку. Наразі Ferrari визнав, щоб продавати важкий, тихий п'ятимісний електромобіль із незвичним дизайном потрібен принципово інший підхід.

Нагадаємо

Ferrari — не єдина автокомпанія, що переживає електромобільні труднощі. Інші гіганти європейського автопрому також зіткнулися зі схожими проблемами на цьому ринку.

На фоні китайського домінування, топменеджери Volkswagen оцінили стан концерну як критичний.

А Nissan взагалі поставив на паузу виробництво електрокарів та завантажив свої виробничі лінії замовленнями від китайського Chery.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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