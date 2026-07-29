Morgan Stanley запустила ETP на Ethereum і Solana

Компанія Morgan Stanley Investment Management (MSIM) оголосила про запуск двох нових біржових продуктів — Morgan Stanley Ethereum Trust та Morgan Stanley Solana Trust.

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Нові інструменти отримали тікери MSSE та MSOL, торгуватимуться на NYSE і відстежуватимуть динаміку Ethereum і Solana відповідно. Комісія за управління кожним із нових ETP становить 0,14%.

Після запуску MSSE і MSOL компанія пропонує ETP на три найбільші криптоактиви за ринковою капіталізацією — біткоїн, Ethereum і Solana.

«Додавання MSSE і MSOL є природним етапом розвитку нашої продуктової лінійки, яка покликана забезпечити спрощений доступ до цифрових активів через структуру ETP», — заявила глобальна керівниця напряму ETF у Morgan Stanley Investment Management Еллі Воллес.

У компанії зазначили, що сукупні активи під управлінням її ETF та ETP-платформи вже перевищують $14 млрд.

Продукти підтримуватимуть стейкінг

Крім того, MSIM планує спрямовувати частину активів фондів у стейкінг Ethereum і Solana для отримання винагород за підтримку роботи мереж. У компанії наголосили, що не утримуватимуть частину цих винагород, а передаватимуть їх інвесторам.

За словами керівниці напряму стратегії цифрових активів Morgan Stanley Емі Олденбург, цифрові активи стають дедалі важливішою складовою диверсифікованих інвестиційних портфелів, а компанія прагне запропонувати клієнтам ширший вибір регульованих інвестиційних рішень.

Також у пресрелізі сказано, що MSSE відстежуватиме динаміку Ethereum на основі CoinDesk Ether Benchmark 4PM NY Settlement Rate, тоді як MSOL використовуватиме CoinDesk Solana Benchmark 4PM NY Settlement Rate.