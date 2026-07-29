Національний банк України встановив на 30 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,87 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
29 липня 2026, 16:13
Долар подешевшав, євро подорожчало: НБУ встановив курси валют на 30 липня
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Курс долара
На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 44,87 грн, що на 5 копійок менше, ніж у середу (44,92 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,08 грн, що на 2 копійки більше, ніж у середу (51,06 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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