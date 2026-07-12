Проїзд у Києві зросте з 15 липня: хто буде мати пільги та як заощадити гроші

Наступного тижня у столиці відбудеться суттєве оновлення тарифної політики на громадський транспорт. Вартість разової поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах зросте до 30 гривень. Це рішення, прийняте міською владою , є вимушеним кроком для підтримки функціонування транспортної системи в умовах економічних викликів .

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Але КМДА намагається зберегти соціальний захисту для вразливих верств населення.

Столична влада підтверджує, що для всіх категорій громадян, які мають законне право на пільги, умови проїзду залишаються незмінними.

На сьогодні у Києві налічується близько 1,1 мільйона мешканців, які користуються перевагами соціального захисту. Щоб гарантувати їм безперешкодний доступ до міського транспорту, цього року в бюджеті міста закладено майже 875 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів (181 мільйон гривень) виділена для забезпечення пільгових поїздок учнів, студентів та курсантів.

Для молоді діятимуть спеціальні умови, які допоможуть суттєво зменшити навантаження на родинні бюджети:

Студенти: мають право сплачувати 50% від вартості місячного проїзного квитка за наявності студентського квитка.

Учні (під час навчального року): користуються громадським транспортом безкоштовно.

Учні (під час літніх канікул): сплачують 25% від повної вартості проїзду.

Окрім молоді, право на безоплатний проїзд зберігається за іншими категоріями громадян, які мають соціальний статус відповідно до законодавства:

Пенсіонери: це найбільш чисельна категорія пільговиків, яка налічує понад 570 тисяч осіб.

Учасники бойових дій: а також прирівняні до них особи, які мають відповідні посвідчення.

Особи з інвалідністю: представники I, II та III груп, а також діти з інвалідністю.

Інші категорії: громадяни, чиї пільги гарантовані державним законодавством України.

Міська влада наголошує, що ці заходи є необхідними для підтримання фінансової стійкості комунальних підприємств. Водночас збереження пільг дозволяє уникнути соціальної напруги та забезпечує безперервну мобільність для тих, хто цього найбільше потребує.

Киянам нагадують про необхідність вчасно оновити дані в системі «Київ Цифровий» або мати при собі дійсні посвідчення, що підтверджують право на пільговий проїзд, аби уникнути непорозумінь під час контролю в транспорті з наступного тижня.

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