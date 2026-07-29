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29 липня 2026, 9:26

Обсяг готівки в Україні зріс, але різкого попиту немає — Гетманцев

Станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу в Україні перебувало 970,8 млрд грн. Від початку року обсяг готівки збільшився на 44,5 млрд грн (або +4,8%). Однак робити з цього висновок про різкий стрибок попиту на готівку не варто. Про це пише голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу в Україні перебувало 970,8 млрд грн.

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Що показує статистика

Така динаміка значною мірою має сезонний характер: у першому кварталі обсяг готівки зазвичай скорочується, а у другому — відновлюється. Цього року зростання у другому кварталі перекрило попереднє скорочення. Торік за перше півріччя приріст був майже таким самим — +4,6%.

Загалом в обігу перебуває близько 2,6 млрд банкнот і 15,3 млрд монет — без урахування пам’ятних та інвестиційних.

Серед банкнот номіналами від 20 до 1 000 грн за кількістю переважають 500-гривневі — 682,29 млн шт. Далі йдуть банкноти номіналом 1 000 грн — 529,27 млн, а також 200 грн — 311,72 млн.

За загальною вартістю картина дещо інша. На банкноти номіналом 1 000 грн припадає 529,3 млрд грн, а на 500-гривневі — 341,1 млрд грн. Разом це 870,4 млрд грн, або понад 90% вартості всіх банкнот в обігу. Причому лише на банкноти номіналом 1 000 грн припадає понад 55%.

Читайте також: Обсяг готівки в Україні наблизився до трильйона: яких банкнот та монет найбільше в обігу

Водночас у І кварталі 2026 року безготівковими були 96% за кількістю та 67,3% за сумою серед усіх операцій із платіжними картками.

«Втім, у сучасних умовах без готівки не обійтися — вона залишається життєвою необхідністю під час можливих перебоїв зі світлом, зв’язком чи роботою платіжної інфраструктури. І хоча безготівкові платежі суттєво переважають, готівковий ряд вимушено пристосовується до нинішнього рівня цін, доходів та реалій воєнного часу.

Завдання НБУ та банківської системи — не обирати між двома формами розрахунків, а забезпечити надійну роботу кожної з них", — підсумував Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
29 липня 2026, 9:34
#
План НБУ по кешезації грошового обігу в Україні виконується
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