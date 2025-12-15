Volkswagen вперше за 88 років зупиняє виробництво на заводі в Німеччині

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 грудня 2025, 9:13

Volkswagen вперше за 88 років зупиняє виробництво на заводі в Німеччині

Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені. Це перший випадок за всю 88-річну історію автовиробника, коли компанія зупиняє виробництво на підприємстві в Німеччині, повідомляє Financial Times.

Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені.
Фото: Завод VW у Дрездені

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Яка причина?

Закриття складальної лінії відбувається на тлі зростаючого тиску на грошовий потік найбільшого європейського автовиробника. Серед причин — слабкі продажі на ринку Китаю, зниження попиту в Європі та вплив американських мит на продажі у США.

Компанія протягом певного часу переглядає розподіл інвестиційного бюджету обсягом близько 160 млрд євро, запланованого на найближчі п’ять років, з урахуванням довшого життєвого циклу автомобілів із бензиновими двигунами. Інвестиційний бюджет, який коригується щороку, останніми роками скорочувався: для періоду 2023−2027 років він становив 180 млрд євро.

Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц у жовтні зазначав, що у 2025 році чистий грошовий потік концерну, який раніше прогнозувався близьким до нульового рівня, може вийти у невеликий плюс. Водночас аналітики вказують, що фінансовий тиск на компанію зберігатиметься.

Читайте також: Volkswagen коригує стратегію: відмовляється від повного переходу на електромобілі задля нового зростання

Аналітик Bernstein Стівен Райтман заявив, що у 2026 році тиск на грошовий потік, безумовно, залишиться. За його словами, автогрупа шукає шляхи скорочення витрат і підвищення операційного прибутку.

Він також зазначив, що Volkswagen стикається з масштабними викликами, оскільки очікувано довший період експлуатації автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння потребує додаткових інвестицій. За його словами, компанії доводиться розглядати нові покоління бензинових технологій.

З моменту запуску виробництва у 2002 році завод у Дрездені випустив менш як 200 тис. автомобілів, що становить менше половини річного обсягу виробництва головного підприємства Volkswagen у Вольфсбурзі.

Зупинка виробництва в Дрездені є частиною планів Volkswagen зі скорочення виробничих потужностей у Німеччині. Ці кроки передбачені угодою з профспілками, укладеною торік, яка також включає скорочення 35 тис. робочих місць у бренду VW на території країни.

Голова бренду Volkswagen Томас Шефер цього місяця заявив, що рішення про припинення виробництва було ухвалене нелегко, однак з економічної точки зору воно є необхідним.

Нагадаємо

Завод у Дрездені спочатку створювався як демонстраційний майданчик інженерних можливостей Volkswagen і розпочав роботу зі складання преміального седана VW Phaeton.

Після припинення виробництва цієї моделі у 2016 році підприємство стало символом електрифікаційних планів концерну, а останнім часом на ньому випускали електромобіль ID.3.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами