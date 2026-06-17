У Volkswagen серйозні проблеми: топменеджери оцінили стан концерну як критичний

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 червня 2026, 16:12

У Volkswagen серйозні проблеми: топменеджери оцінили стан концерну як критичний

Ситуація у Volkswagen Group критичніша, ніж здавалося ззовні. До такого висновку дійшли не зовнішні аналітики, а самі топ-менеджери концерна, серед яких пройшло анонімне опитування. Цю інформацію оприлюднив німецький сайт Spiegel.

Ситуація у Volkswagen Group критичніша, ніж здавалося ззовні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Членів правління та наглядової ради анонімно опитали щодо стану компанії та внутрішньої згуртованості. Результати виявилися невтішними.

Шестеро з дев'яти членів правління охарактеризували ситуацію як екзистенційну загрозу для компанії. Решта троє назвали її напруженою. Варіант «не критично» не обрав ніхто.

При цьому всі дев'ять членів правління без винятку висловилися за радикальну зміну стратегії. Керівники дали різку оцінку роботі компанії на двох ключових ринках: у Китаї та Північній Америці, де VW останніми роками швидко втрачає позиції.

Чому все так погано?

Volkswagen входить у смугу турбулентності після кількох важких років. У першому кварталі 2026 року прибуток концерну впав на 28%. І це лише остання в серії поганих звітів. Компанія безнадійно запізнилася з переходом на електромобілі, програла китайським конкурентам на їхньому ж ринку та не змогла закріпитися в Латинській Америці.

До цього додається внутрішній розкол: опитування показало, що єдності в керівництві немає. Різні гілки менеджменту, судячи з результатів, мають суперечливі погляди на шляхи виходу з кризи.

Читайте також: Volkswagen вперше за 88 років зупиняє виробництво на заводі в Німеччині

Чому це важливо

Volkswagen — найбільший автовиробник Європи. Концерн об'єднує понад десяток брендів, від Škoda і SEAT до Porsche і Audi, та є одним із найбільших роботодавців континенту. Його проблеми безпосередньо стосуються сотень тисяч працівників у Німеччині та по всій Європі.

Те, що саме внутрішнє опитування показало такий рівень тривоги серед топ-менеджменту, є тривожним сигналом: люди, які знають ситуацію зсередини, оцінюють її набагато серйозніше, ніж офіційна риторика компанії.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
17 червня 2026, 16:35
#
Як довести до ручки гігантський автоконцерн, без смс та реєстрації
+
0
neverice
neverice
17 червня 2026, 17:26
#
Можливо, їм варто було б трохи звернути увагу на свою назву. А потім оцінити лінійку своїх моделей (а їх у них дуууже багато) і чесно відповісти, які з цих машин можна дійсно назвати народними. Але в цілому — їм треба думати не про ринки США та Китаю (там MAGA та китайські ціни, відповідно), а про ринки третіх країн. Це те, де ще можна поборотись. А в третіх країнах ціна має значення. Дуже велике значення.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами