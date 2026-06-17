У Volkswagen серйозні проблеми: топменеджери оцінили стан концерну як критичний

Ситуація у Volkswagen Group критичніша, ніж здавалося ззовні. До такого висновку дійшли не зовнішні аналітики, а самі топ-менеджери концерна, серед яких пройшло анонімне опитування. Цю інформацію оприлюднив німецький сайт Spiegel .

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Членів правління та наглядової ради анонімно опитали щодо стану компанії та внутрішньої згуртованості. Результати виявилися невтішними.

Шестеро з дев'яти членів правління охарактеризували ситуацію як екзистенційну загрозу для компанії. Решта троє назвали її напруженою. Варіант «не критично» не обрав ніхто.

При цьому всі дев'ять членів правління без винятку висловилися за радикальну зміну стратегії. Керівники дали різку оцінку роботі компанії на двох ключових ринках: у Китаї та Північній Америці, де VW останніми роками швидко втрачає позиції.

Чому все так погано?

Volkswagen входить у смугу турбулентності після кількох важких років. У першому кварталі 2026 року прибуток концерну впав на 28%. І це лише остання в серії поганих звітів. Компанія безнадійно запізнилася з переходом на електромобілі, програла китайським конкурентам на їхньому ж ринку та не змогла закріпитися в Латинській Америці.

До цього додається внутрішній розкол: опитування показало, що єдності в керівництві немає. Різні гілки менеджменту, судячи з результатів, мають суперечливі погляди на шляхи виходу з кризи.

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Чому це важливо

Volkswagen — найбільший автовиробник Європи. Концерн об'єднує понад десяток брендів, від Škoda і SEAT до Porsche і Audi, та є одним із найбільших роботодавців континенту. Його проблеми безпосередньо стосуються сотень тисяч працівників у Німеччині та по всій Європі.

Те, що саме внутрішнє опитування показало такий рівень тривоги серед топ-менеджменту, є тривожним сигналом: люди, які знають ситуацію зсередини, оцінюють її набагато серйозніше, ніж офіційна риторика компанії.