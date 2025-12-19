Multi від Мінфін
19 грудня 2025, 8:10

Уряд готує реформу послуг таксі: що зміниться для пасажирів

Український ринок райд-хейлінгу зміниться. І це — не обмеження свободи, а шанс для сотень тисяч водіїв нарешті працювати спокійно, без страху перевірок і штрафів. Про це в колонці для ЕП пише Юлія Маліч, Public Policy Manager Bolt Україна

Український ринок райд-хейлінгу зміниться.

Коли торік писала про європейський досвід регулювання сфер таксі та райд-хейлінгу, головне питання було: чи потрібно Україні врегулювати ринок райд-хейлінгу? Тепер маємо відповідь — так. Тільки замість ліцензії буде цифровий реєстр та сертифікати, а замість черг у районних адміністраціях як у деяких країнах — електронний кабінет, де все робиться за лічені хвилини.

Законопроєкт про реформу ринку таксі, який зараз презентує Міністерство розвитку громад та територій, робить те, чого водії (і платформи) чекали роками: дає можливість легально заробляти через онлайн платформи. Bolt, Uber, Uklon та інші сервіси нарешті отримують чіткі правила гри, а водії, що співпрацюють з платформами — впевненість у завтрашньому дні.

Кінець епохи

Поговоріть із будь-яким водієм, що співпрацює з платформою, і почуєте одне й те саме. Якщо зупинили, то треба довго пояснювати, що ви не нелегальний таксист, що у вас є договір із платформою, що пасажир платить через додаток.

Оскільки ринок довгий час був неврегульований, то все одно послугу перевезення (ride-hailing) вважають послугою перевезення на таксі. А відтак — міг би бути штраф за відсутність ліцензії.

Реформа ставить крапку в цій історії. Водій у реєстрі — легальний водій. Є запис у системі — є право працювати. Інспектор може перевірити це за лічені секунди через електронну базу. Більше не потрібно мати паперові свідоцтва, переконувати, що ти «не той» таксист.

Це як із ФОПами: коли ти зареєстрований, то захищений законом.

Платформи виступають «за»

Важливий нюанс: великі платформи не проти цієї реформи. Навпаки, вони самі зацікавлені в легалізації ринку. В інших країнах Bolt давно працює за подібними правилами — у Польщі, Чехії, країнах Балтії.

Чому? Бо прозорий ринок означає відсутність репутаційних ризиків. Наприклад, коли водій без страховки потрапляє в ДТП, претензії виникають до платформи. Тепер платформа знатиме, що всі, хто працює під її брендом, пройшли державну перевірку.

До перевезень допускатимуть лише водіїв із цифровим сертифікатом, виданим «Укртрансбезпекою», що забезпечує захист репутації та довіри пасажирів. Крім того, чіткі правила створюють рівні умови для всіх. А ще, оскільки формується державний реєстр платформ, з'являється можливість обмежувати будь-які спроби сервісів країни-агресора виходити на український ринок.

Свобода надавати послуги

Для водіїв це справжня революція. Так, потрібна верифікація: мінімальний стаж, медична довідка, страховка. Але це не бар'єр — це стандарт, який і так мав би виконуватися. Сертифікатів буде два: на таксі та на перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, що абсолютно має сенс у контексті існування райд-хейлінгу.

Натомість водії отримають:

  • Легальний статус. Є запис у реєстрі — є право працювати.
  • Соціальний захист. Легальний статус — це не тільки податки, а й можливість офіційно підтвердити дохід. Потрібна іпотека? Кредит? Субсидія? Тепер є чим підтвердити, що ти працюєш і заробляєш.

Безпека для пасажирів

А тепер подивімося очима пасажира. Ви замовляєте таксі й бачите: ім'я водія, номер авто, рейтинг. У машині є QR-код, який можна зісканувати та дізнатися, хто тебе везе і який сертифікат людина має. Це не гарантія від усіх проблем, але суттєво знижує ризики.

У Польщі та Чехії, де діють подібні правила, це працює. Пасажири почуваються безпечніше, водії працюють спокійніше, платформи мають менше скандалів. Це базові стандарти цивілізованого ринку.

Цифрова простота замість паперової тяганини

Найкраще в реформі — це електронний кабінет. Не потрібно їхати кудись, стояти в черзі, збирати купу паперів. Усе онлайн: зареєструвався, завантажив документи, закріпив авто і працюєш. Зміни в даних? Теж онлайн. Нове авто? Онлайн. Оновлення страховки? Онлайн. Це як «Дія»: все в одному місці, швидко й зрозуміло. Головне, щоб імплементація електронного кабінету відбулася та працювала.

Також, певні повноваження надаються міським радам, як-то можливість укладати договори про організацію перевезень на таксі на території окремої громади, виділення паркувальних місць тощо.

Через рік-два український ринок таксі стане іншим. Водії працюватимуть спокійно. Пасажири їздитимуть безпечніше, знаючи, що кожен водій перевірений та кожне авто справне.

Платформи отримають рівні правила гри, де чесна робота винагороджується, а спроби обійти систему програють. І навіть бюджет виграє — податки з легалізованого ринку можна буде вкласти в дороги, медицину та освіту.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
zevs1
zevs1
19 грудня 2025, 8:51
#
Главное чтобы было кого возить тут людей скоро не останется в на пенсионерах вряд-ли таксист заработает.
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
19 грудня 2025, 12:06
#
Бангладешці будуть возити індусів!
+
0
Потужна Потужність
Потужна Потужність
19 грудня 2025, 9:51
#
«легально заробляти через онлайн платформи. Bolt, Uber, Uklon» — а раніше вони хіба були «нелегалами»?)) Якби застосунок же має виступати податковим агентом, от вони і платитимуть податки, якби все

«що пасажир платить через додаток» — пасажири можуть і готівкою платити якби, тримаю в курсі))

Зробіть краще «реєстр маршрутчиків», бо на підставі яких «ліцензій» водій в несправній маршрутці, котра протікає під час дощу наче на даху басейн везуть, порушує правила ПДР постійно когось обганяючи і набираючи побільше людей, щоб зібрати побільше готівки))

Але ж ні, влада з маршрутчиками на долях і кришує їх, тому доїти будуть таксистів)
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
19 грудня 2025, 13:21
#
По факту нічого не поміняється, але для пасажира стане дорожче
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
