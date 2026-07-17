Трамп продає швидкість: фінансові гіганти платитимуть за миттєвий доступ до постів президента

BBC повідомило , що Trump Media & Technology Group, якій належить соцмережа Truth Social, придумала, як їй вибратися зі збитків. Вже з 1 серпня фінансові акули з Волл-стріт зможуть купувати пріоритетний доступ до найвпливовіших постів платформи. Наразі найпопулярнішим акаунтом там є профіль самого Дональда Трампа, тож компанія розраховує, що це допоможе стабільно заробляти.

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Торгівля президентськими думками

Пости Трампа завжди змушують світові ринки здригатися, особливо коли мова йде про мита чи оголошення чергової війни. Раніше банкірам та трейдерам доводилося власноруч моніторити стрічку, витрачаючи дорогоцінні секунди на оновлення сторінки. Тепер же сервіс під назвою Truth API обіцяє доставляти повідомлення платним клієнтам за лічені мілісекунди.

Виконувач обов'язків керівника Trump Media Кевін МакГерн впевнен, що сервіс забезпечить компанії стабільний прибуток, адже ринки і так реагують на кожне слово президента.

Схоже, компанія серйозно взялася за справу — вони пообіцяли незабаром перекрити кисень усім фірмам, які досі крадькома копіювали дані без дозволу, змушуючи їх купувати офіційну підписку. Хоча Trump Media поки мовчить про ціну питання, зрозуміло, що це рішення підкреслює дивне переплетення бізнес-інтересів президента з його державною роллю.

Сім'я Трампа залишається мажоритарним акціонером компанії, тому президент може отримувати прямий зиск від продажу прискореного доступу до власних же публічних заяв.

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Експерти кажуть, що подібний крок виглядає досить незвично. З одного боку, технічні платформи мають право сортувати потік інформації, і це навряд чи порушує закон. З іншого — компанії, які торгують на основі останніх новин, опиняться у програшній позиції, якщо не заплатять за швидкість. Вони ризикують проґавити пост, здатний розвернути курс акцій, і залишитися ні з чим.

Звісно, інвестори зазначають, що слова Трампа — це лише крихта у морі того, що насправді рухає ринками, але у світі, де секунда коштує мільйони, ніхто не хоче бути останнім. Білий дім поки що відмовчується, а от ринок уже готується рахувати, скільки коштуватиме підписка на швидкий доступ до заяв президента.

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