У «Дії» оновили правила верифікації Starlink

У «Дії» оновили правила верифікації терміналів Starlink для громадян, ФОПів та бізнесу. Тепер для подання потрібно вказати KIT-номер і UTID або один із цих номерів. Про це йдеться у повідомленні «Дії».

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Що нового додали до сервісу

Також у сервісі додали нові можливості: видалення терміналів із реєстру та отримання інформації про вже зареєстровані пристрої.

Для бізнесу послуга доступна на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть юридичні особи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік.

Для реєстрації термінала бізнесу потрібно вказати KIT-номер та UTID, а за наявності — Dish ID і номер облікового запису Starlink.

Для громадян і ФОПів верифікація доступна в ЦНАПах, а також у відділеннях «Укрпошти» та «Нової пошти». Під час подання заяви потрібно показати термінал і надати його дані.

Серед нових можливостей:

юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із реєстру через портал «Дія»;

громадяни та ФОПи можуть скористатися такою послугою через ЦНАП;

бізнес може отримати витяг про всі зареєстровані термінали Starlink.

Після перевірки даних термінал потрапить до «білого списку» та працюватиме без обмежень.