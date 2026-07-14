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14 липня 2026, 14:16

Приватбанк розробляє верифікацію без прив’язки до номера телефону

Система авторизації через SMS-коди вже давно стала стандартом безпеки, проте для українських військових на фронті вона перетворилася на серйозну перешкоду. Відсутність стабільного покриття часто унеможливлює вхід у «Приват24» чи підтвердження платежів. Фахівці Приватбанку взялися за розробку авторизації, яка потребуватиме лише доступу до інтернету. Про це повідомляє Dev.ua з посиланням на прес-службу банку.

Система авторизації через SMS-коди вже давно стала стандартом безпеки, проте для українських військових на фронті вона перетворилася на серйозну перешкоду.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Банкінг через Starlink та Wi-Fi

Банк уже сформував спеціальну групу розробників, яка адаптує цифрові сервіси до потреб захисників. Основна ідея полягає в тому, що замість прив’язки до конкретного телефонного номера, систему налаштують на роботу через будь-яке мережеве з'єднання.

Це означає, що для входу в особистий кабінет чи проведення транзакцій достатньо буде підключитися до супутникового інтернету Starlink або звичайного Wi-Fi.

Попри те, що подібні рішення поки не стали масовими, вони є пріоритетним напрямком для внутрішньої IT-команди фінустанови. Розробка такої архітектури потребує радикальної зміни системи безпеки, щоб гарантувати захист рахунків без використання телефонного номера як ідентифікатора.

У банку наголошують, що це не комерційний проєкт, а питання соціальної відповідальності. Фінансова свобода військових не повинна залежати від наявності мобільної вежі поруч.

Чому це важливо:

  1. Авторизація працюватиме там, де зникає мобільна мережа, але є доступ до супутникового або дротового інтернету.

  2. Відсутність SMS-повідомлень, які часто стають об'єктом «SIM-свопінгу» (перехоплення номера), ускладнить роботу шахраям.

  3. Можливість керувати власними коштами без ризику залишитися відрізаним від рахунку через відсутність зв'язку.

Наразі банк проводить внутрішнє тестування нових методів верифікації. Хоча точних термінів повного впровадження поки немає, команда Приватбанку обіцяє офіційно оголосити про запуск, щойно система пройде всі випробування на надійність.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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