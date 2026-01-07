Дуров заперечив фінансову залежність Telegram від росії та назвав себе єдиним акціонером

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров публічно відреагував на повідомлення про «російський слід» у фінансах компанії. На своєму офіційному каналі він запевнив , що платформа не має жодної залежності від капіталу з рф, а всі стратегічні рішення ухвалює він одноосібно.

Деталі

Дуров назвав чутки про вплив російських грошей на Telegram «страшилками». За його словами, у нещодавньому випуску облігацій на суму $1,7 млрд серед інвесторів не було жодного представника росії.

Облігації, випущені у 2021 році (значна частина яких була пов'язана з рф), за словами Дурова, вже переважно погашені та не створюють проблем для компанії.

Він також наголосив, що власники облігацій є лише кредиторами, а не акціонерами, тому вони не мають права голосу чи впливу на управління месенджером.

«Я — єдиний акціонер», — підкреслив бізнесмен.

Заморожені мільйони у рф

Заява Дурова з'явилася після публікації в Financial Times, де стверджувалося, що Telegram потрапив у складну фінансову ситуацію. За даними видання, облігації компанії на суму $500 млн виявилися заблокованими в російському Національному розрахунковому депозитарії (НРД) через західні санкції.

Ця ситуація стала резонансною, оскільки вона виявила реальний обсяг російського капіталу в структурі боргу Telegram, попри тривалі намагання Дурова дистанціюватися від Кремля. Санкції фактично паралізували можливість виплати за цими паперами, що ставить під питання легкість проведення майбутнього IPO.

Попри спростування Дурова, інвестори продовжують уважно стежити за фінансовими звітами компанії. Виторг Telegram у першій половині 2025 року зріс до $870 млн, проте через падіння вартості криптовалюти Toncoin компанія зафіксувала чистий збиток. Питання про те, як Telegram збирається розв'язувати проблему заблокованих у росії $500 млн боргу, залишається відкритим для ринку.