В Міненерго заспокоїли: тарифи на електроенергію та газ не підвищуватимуть на вимогу МВФ

Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це йдеться у заяві Міненерго.

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Що кажуть у Міненерго

У відомстві роз'яснили, що у рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна не брала окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.

У Міненерго зауважили, що готують разом з МВФ дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін.

«Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану», — уточнили в Міненерго.

У документі першочергово передбачено механізм посиленого соціального захисту — розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.

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«Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану», — наголосили в Міненерго.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що в Україні можуть розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для домогосподарств у 2027 році. Це стане можливим після розробки та оцінки програм соціального захисту для вразливих категорій населення. Про це йдеться у оновленому Меморандумі МВФ.