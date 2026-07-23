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23 липня 2026, 8:04

В Міненерго заспокоїли: тарифи на електроенергію та газ не підвищуватимуть на вимогу МВФ

Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це йдеться у заяві Міненерго.

Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.

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Що кажуть у Міненерго

У відомстві роз'яснили, що у рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна не брала окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.

У Міненерго зауважили, що готують разом з МВФ дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін.

«Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану», — уточнили в Міненерго.

У документі першочергово передбачено механізм посиленого соціального захисту — розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.

Читайте також: В Україні можуть підвищити тарифи на світло і газ із 2027 року

«Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану», — наголосили в Міненерго.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що в Україні можуть розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для домогосподарств у 2027 році. Це стане можливим після розробки та оцінки програм соціального захисту для вразливих категорій населення. Про це йдеться у оновленому Меморандумі МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 липня 2026, 8:52
#
Зрозуміло, тарифи на електроенергію та газ підвищуватимуть не на вимогу МВФ, а просто підвищуватимуть.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 липня 2026, 9:51
#
Або не пiдвищуватимуть до кiнця вiйни.
+
+12
TAN72
TAN72
23 липня 2026, 9:46
#
Уже верим🥱
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