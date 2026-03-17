В МВС нагадали, як отримати або обміняти посвідчення водія під час війни

Щоб отримати посвідчення водія вперше, необхідно пройти підготовку та скласти іспити у сервісному центрі МВС. Перелік необхідних документів, можна знайти на офіційному сайті ГСЦ МВС.

Як отримати або обміняти посвідчення водія

Процедура складається з кількох етапів:

вивчення правил дорожнього руху (в автошколі або шляхом самопідготовки);

складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС;

проходження практичного навчання в автошколі;

складання практичного іспиту.

Після успішного складання іспитів особа отримує посвідчення водія, яке вперше видається терміном на 2 роки.

Після завершення цього терміну водій може обміняти його на постійне посвідчення водія строком на 30 років. Водночас варто враховувати важливу умову: якщо протягом двох років дії першого посвідчення водія було вчинено більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час обміну такого документа необхідно повторно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Обмін або відновлення посвідчення водія

Посвідчення водія підлягає обміну у таких випадках:

закінчився строк його дії;

документ втрачено або викрадено;

посвідчення пошкоджене;

змінилися персональні дані власника.

Під час дії воєнного стану процедура обміну або відновлення документа була спрощена. Зокрема, медична довідка для обміну посвідчення водія наразі не є обов’язковою.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 184, посвідчення водія, строк дії якого закінчився під час воєнного стану, вважається дійсним на території України на весь період його дії та ще протягом року після його завершення.

Чи можна отримати або обміняти посвідчення онлайн

Частину послуг водії можуть отримати дистанційно.

Подати заявку на:

обмін посвідчення водія,

відновлення втраченого або викраденого документа

можна онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія.

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису та подати відповідну заявку. Після оформлення документ може бути виготовлений та доставлений Укрпоштою або Новою поштою.

Водночас варто пам’ятати: отримати посвідчення водія вперше онлайн неможливо, адже складання теоретичного та практичного іспитів відбувається виключно особисто у сервісному центрі МВС.

Послуги надаються незалежно від місця проживання

Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Це означає, що отримати або обміняти посвідчення водія можна в будь-якому зручному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.