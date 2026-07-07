Київстар чи МХП: акції якої компанії краще додати до свого портфелю

Хоча на вітчизняному фондовому ринку акції українських компаній майже не торгуються, деякі знакові компанії представлені на міжнародних майданчиках. Найвідоміші з них — найбільший оператор мобільного зв'язку Київстар та ключовий виробник курятини — МХП. «Мінфін» вирішив детально розібрати фінансові показники обох компаній, щоб визначити, акції якої варто тримати приватному інвестору.

«Мінфін» продовжує проєкт з формування інвестиційного портфелю наших читачів. Ми аналізуємо кілька активів у які можна вкласти гроші, а ви голосуєте та визначаєте, чи варто додавати їх до свого кошика.

Цього разу ми пропонуємо вам на розгляд акції двох великих українських компаній. МХП та Київстар. Перша торгується на Лондонській біржі ще з 2008 року. Друга вийшла на американську технологічну біржу Nasdaq влітку минулого року. Тож давайте розберемося, що собою представляють компанії та яка заслуговує отримати ваш голос.

МХП

Найперше з чим асоціюється МХП — це виробництво курятини, яка продається під брендом «Наша ряба». В цій сфері компанія абсолютний лідер, за оцінками експертів, їй належить 64% ринку м'яса птиці в Україні. Також понад 80% всього експорту курятини з нашої держави також здійснює МХП.

Водночас ця компанія не просто національний, а європейський лідер у виробництві курятини. Як повідомляв профільний журнал WATTPoultry International, загальне поголів'я курки у компанії за рік становило 528 млн. Для порівняння, у британського м’ясного гіганта 2 Sisters Food Group — 525 млн, а нідерландського Plukon Food Group — 507 млн.

Компанія не лише утримує лідерство на континенті, але й укріплює його завдяки інвестиціям. Ще у 2019 р. аграрна корпорація придбала контрольний пакет акцій словенського виробника курятини Perutnina Ptu. Вже тоді ця компанія мала виробничі потужності у інших балканських країнах.

Минулого року було придбано одного з найбільших виробників курятини та свинини в Іспанії Grupo UVESA за близько $300 млн. А цього року уклали угоду про поетапну купівлю близько 70% акцій найбільшого виробника м’яса в Греції Th. Nitsiakos AVE, таким чином ще більше закріплюючись на Балканах.

Водночас компанія не обмежується виробництвом курятини та активно розвивається в інших напрямках. Ключовий з них — це власне вирощування агропродукції, переважно зернових та олійних. МХП володіє другим за розміром земельним банком в Україні — 351 тис. гектарів. Більше на кілька тисяч гектарів лише у агрохолдингу Kernel.

Основна ціль цього напрямку — вирощування сировини для виготовлення комбікорму на власних потужностях. Потім цей корм відправляється на птахофабрики компанії, що забезпечує їй вертикальну інтеграцію. Однак наразі МХП вирощує агропродукції суттєво більше, ніж потрібно для власних потреб, що робить компанію одним з найбільших експортерів зерна, олії та шроту.

Інший напрям — це робота в масовому роздрібному сегменті. Крім бренду «Наша ряба» компанії належить виробник м'ясних та ковбасних виробів «Бащинський», маринованої курятини «Апетитна», заморожених готових страв «Легко!», курячих снеків «РябChick», лінійка спецій і соусів «Секрети Шефа» тощо.

Помітне місце МХП займає і в ритейлі. За системою франчайзингу розвивається мережа невеликих магазинів «М'ясомаркет». Наразі мережа налічує 276 магазини.

Так само за системою франчайзингу працює мережа із понад 190 закладів швидкого харчування Döner Маркет. Як можна здогадатися з назви основний її продукт шаурма, але нею асортимент не обмежується.

Є ще кілька напрямів роботи МХП, які, напевне, вас здивують. Перший — це зелена енергетика. Агрохолдинг експлуатує 2 біогазові комплекси, що дозволяють утилізувати відходи виробництва. А цього тижня стало відомо, що корпорація планує залучити $16,8 млн для виробництва електроенергії із соняшникового лушпиння. Передбачається, що струм живитиме олійний і комбікормовий заводи компанії.

Також цього року холдинг відкрив у Хорватії новий завод з виробництва корму для тварин MHP Pet Food. Інвестиції в нього склали понад 40 млн євро. Передбачається, що новий напрям дозволить компанії отримувати додану вартість з переробки власної курятини.

За перший квартал цього року виторг МХП сягнув $1,022 млрд, що на 31% більше, ніж рік тому. Водночас за підсумками кварталу компанія зафіксувала збиток $85 млн, хоча рік тому ще була прибутковою. Основна причина збитку — неопераційні втрати від курсових різниць. Інший фактор, який не дозволив працювати «в плюс» — зростання виробничих витрат, в першу чергу на енергоносії та логістику.

Виробництво м’яса птиці в Україні впродовж кварталу скоротилося на 4%. А ось в Європі навпаки зросло — відразу на 19%. Таким чином хоча основний бізнес МХП і надалі зосереджений в Україні, компанія активно диверсифікує його.

Порівняно з 2008 роком, коли МХП проводив IPO, холдинг відчутно виріс у всіх аспектах. Тоді це був регіональний виробник курятини з виручкою близько $800 млн за рік. Зараз вже понад мільярд лише за квартал. Компанія має величезні потужності у Європі, а її бізнес в Україні вертикально інтегрований починаючи від вирощування зерна і закінчуючи електроенергією та шаурмою.

Водночас акції з того часу впали приблизно вдвічі — із понад $19 до $8,5. Дається взнаки дисконт на весь український бізнес через війну. А ось ті, хто вірив в Україну перші роки повномасштабного вторгнення, вже можуть рахувати прибутки, тоді акції агрохолдингу торгувались за ціною близько $3.

Київстар

Хоча МХП — агрохолдинг, а Київстар — технологічна компанія, між ними є значно більше спільного, ніж можна подумати. В обох компаній є ключовий продукт, який забезпечує основний грошовий потік та дозволяє розвивати додаткові напрями. Для першої компанії — це курятина, а для другої — мобільний зв'язок.

Київстар — найбільший мобільний оператор України. Ним користуються 22,4 млн абонентів, а це 47% від їх загальної кількості. Для порівняння, у Vodafone Україна менше 16 млн абонентів, а в lifecell — близько 9,5 млн.

Так само Київстар лідер провідного інтернету, маючи 1,2 млн абонентів. В Укртелекому експерти Growford Institute оцінювали кількість абонентів у 1,1 млн, а в Датагруп-Воля 600 тис. Щоправда якщо говорити про частку ринку, то тут Київстару належить лише 13,8%, оскільки конкуренція вкрай висока і працюють сотні дрібних провайдерів.

Основне джерело заробітків компанії — це саме робота мобільного оператора. Загальна виручка компанії за підсумками минулого року склала $1,157 млрд. Із цієї суми близько 82% припадало на оплату мобільного зв'язку.

Ще близько 7−8% доходів забезпечує фіксований зв'язок (Домашній інтернет та обслуговування корпоративних клієнтів).

Залишається ще трохи більше 10% доходів, які приносять цифрові сервіси. Здається це не багато, але на цьому напрямі потрібно особливо зосередитись. Для того щоб росли акції, Київстару недостатньо забезпечувати стабільний грошовий потік завдяки абонплаті абонентів. Американські інвестори не надто люблять мобільних операторів — цей бізнес здається застарілим. Натомість вони обожнюють технологічні компанії і Київстар намагається продемонструвати, що саме такою він і є.

«Ми трансформуємо Київстар з постачальника телекомунікаційних послуг на постачальника цифрових послуг з телекомунікаційною ліцензією», — відзначав генеральний директор Олександр Комаров в інтерв'ю агентству Reuters.

Для цього Київстар як купує цифрові сервіси, так і розвиває власні. Серед ключових покупок — сервіс замовлення таксі Uklon, який обійшовся у $155 млн. В червні цього року компанія посилила напрям логістики, придбавши оператора електросамокатів E-wings, аби інтегрувати додаткову опцію в Uklon.

Окремо Київстар розвиває напрям електронної медицини. Ще в 2022 р. було придбано сервіс для пацієнтів Helsi, а на початку цього року маркетплейс ліків Tabletki.ua. Передбачається, що це дозволить забезпечити повний цикл медичної допомоги. Спершу онлайн-консультація в лікаря, виписаний рецепт, а далі замовлення препаратів.

Активно компанія розвиває власний сервіс Київстар ТБ, у якого вже 3,4 млн користувачів. А виручка від стримінгу в першому кварталі поточного року сягнула $10,5 млн, продемонструвавши приголомшливе зростання на 390%.

Пропонує Київстар і рішення для бізнесу — хмарні сервіси, аналітику Big Data, власну рекламну платформу. Щорічне зростання доходів від цього напряму становить близько 60%. До того ж це найбільш маржинальний напрям.

Подібно до технологічних гігантів США, Київстар зайшов навіть у сферу енергетики, придбавши кілька сонячних електростанцій. Передбачається, що вони перекриватимуть власні потреби компанії в енергії.

Київстар високоприбуткова компанія. Її чистий прибуток за минулий рік склав $124 млн. А якби не витрати на лістинг акцій на біржі, стягнув би $286 млн.

Міжнародні інвестори, схоже, позитивно оцінюють роботу мобільного оператора. Влітку минулого року торгівля його акціями почалася із $12,7, а зараз їх ціна становить $16,14. Тобто менше ніж за рік зростання сягнуло 27%. Для порівняння індекс S&P 500 за рік виріс на 21%.

Політичні ризики

Обидві компанії виглядають цікавими для інвестицій. Однак не варто забувати про українську специфіку.

МХП можна вважати олігархічним бізнесом. Близько 60% акцій холдингу належить Юрію Косюку. У свій час він був досить близьким до Петра Порошенка і навіть був заступником голови Офісу президента. Також ЗМІ писали, що його компанія отримала з бюджету сотні мільйонів гривень дотацій.

У свою чергу за Київстаром стоїть давня санкційна історія. Головним акціонером Київстару є компанія VEON, яка була створена у 2009 році заради об'єднання одного з лідерів російського мобільного ринку VimpelCom (бренд Білайн) з Київстар. Хоча з того часу VEON позбулася російських активів, але 47% її акцій належить LetterOne Investment Holdings S.A. Засновником же цієї компанії є російський підсанкційний олігарх Михайло Фрідман. Цілком можливо, що Київстр вийшов на біржу, щоб залучити міжнародний капітал і тим самим убезпечити себе від санкцій або націоналізації.

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Тож тепер коли ви володієте інформацією про обидві компанії, можете обирати, акції якої з них ви хотіли бачити в портфелі читачів.