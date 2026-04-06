Українська Fire Point вироблятиме ракетне паливо для європейського ринку

Українська оборонна компанія Fire Point планує організувати виробництво твердого ракетного палива для потреб європейських країн на території Данії. Про це пише Delo.ua з посиланням на Berlingske.

Про що йде мова

Йдеться про масштабування виробничих потужностей у межах нового заводу, який уже будується в Данії поблизу авіабази Скрюдструп у Південній Ютландії.

Проєкт реалізується в межах співпраці з країною НАТО, яка першою відкрила можливість для розміщення українського оборонного виробництва на своїй території.

У компанії зазначають, що метою проєкту є подолання дефіциту виробничих потужностей у Європі та забезпечення стабільного постачання критично важливих компонентів для ракетних технологій.

Рішення про розміщення виробництва вже викликало політичну реакцію з боку Росії, а також занепокоєння частини місцевих мешканців у регіоні, де ведеться будівництво.

Завод Fire Point розглядається як один із перших прикладів локалізації українського оборонного виробництва в країні НАТО з потенціалом масштабування на європейський ринок.