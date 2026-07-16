Україна успішно випробувала власну балістику — Федоров

Україна провела тестувальні випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу. Про це заявив ексміністр оборони України Михайло Федоров у Telegram .

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Тестування нової балістичної ракети

За словами Федорова, розробка проєкту здійснювалася у зоні відповідальності Міністерства оборони.Експосадовець зазначив, що випробування відбулося 14 липня — у день звільнення уряду.

Федоров також зазначив, що під час роботи над проєктом було:

кардинально змінено технічне завдання,

максимально підвищено точність виробу,

знижено його вартість на 30%.

Назву ракетного комплексу чиновник не уточнив. Водночас вище сказане може свідчити, що йдеться не про балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Fire Point.