Укрзалізниця піднімає тарифи: що зміниться з 1 серпня

АТ «Укрзалізниця» ініціювало поетапну індексацію тарифів на вантажні перевезення. З 1 серпня 2026 року планується підвищення на 30%. Одночасно компанія впроваджує уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, аби зробити ці операції беззбитковими.

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Раніше вартість залежала від того, що саме перевозилося у вагоні до того, що фахівці називають «архаїчною нормою».

Чому тарифи зростають

В УЗ наголошують, що навіть після індексації витрати на залізничну логістику в кінцевій ціні продукції будуть нижчими, ніж у 2022−2023 роках. Це зумовлено зростанням цін на експортних ринках. Також компанія наводить порівняння: у перерахунку на євро за 2023−2026 роки українські тарифи фактично знизилися на 23% через девальвацію гривні, тоді як собівартість перевезень, особливо витрати на енергоносії, стрімко зростали.

Таке підвищення цін на 30% — це спроба наздогнати зростання витрат за останні чотири роки. Якби Укрзалізниця піднімала тарифи поступово, це означало б додавати по 7% щороку, починаючи з 2022-го, що цілком вписується в правила щорічної індексації. Рішення про наступний етап (з 1 січня 2027 року) ухвалюватиметься пізніше.

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Як це позначиться на вартості вантажів

За розрахунками «Укрзалізниці», підвищення вартості для ключових товарів буде таким:

Зерно: подорожчання на 169 грн за 1 тонну.

Залізна руда: +160,4 грн за 1 тонну.

Вугілля: +143,3 грн за 1 тонну.

Ці цифри розраховані залежно від середньої відстані транспортування. Для компанії це крок до фінансової стабілізації, без якого неможливо отримати підтримку міжнародних фінансових організацій. Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив понад 5400 об'єктів інфраструктури, а сукупні збитки УЗ перевищують 100 млрд грн.

Для кінцевого споживача це підвищення означає безумовне здорожчання товарів та сировини, оскільки бізнес закладе зростання логістичних витрат у відпускну ціну своєї продукції.

Це створить тиск на внутрішні ціни, проте дозволить залізниці підтримувати функціонування мережі в умовах війни, інвестувати у відновлення колій та рухомого складу, що є критично важливим для експорту та загальної логістики країни.

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