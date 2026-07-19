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19 липня 2026, 13:21

Роботодавцям за перше півріччя компенсували понад 20 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Протягом першого півріччя 2026 року Служба зайнятості виплатила роботодавцям майже 20,6 млн гривень компенсацій за створення належних умов для працівників з інвалідністю. Загалом за шість місяців схвалили 292 такі виплати. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Роботодавцям за перше півріччя компенсували понад 20 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Фото: magnific

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Зокрема, у 25 випадках фінансування виділили на облаштування місць для фахівців з І групою інвалідності, а у 267 випадках — з ІІ групою. Загалом від початку повномасштабного вторгнення завдяки цій державній ініціативі в Україні створили понад 4,6 тисячі інклюзивних робочих місць.

Регіони-лідери

З початку року найактивніше компенсаційною програмою користувалися мешканці Київської області - 49 та Черкаської - 36.

У трьох областях країни сума виплат склала близько 2,5 млн грн, серед них: Житомирська, Івано-Франківська та Черкаська, а у Київській області - понад 3 мільйонів гривень.

Компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій за 6 місяців 2026 року виплачувалась 92 рази. Найчастіше такі виплати здійснював Київський обласний центр зайнятості - 19 разів, або ж у 20,6%.

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Хто може отримати кошти та які суми виплат

Право на фінансову підтримку від держави мають компанії, ФОП та самозайняті особи, які наймають людей з інвалідністю та адаптують під них робочий простір. Програма також розповсюджується на підприємців, які самі мають інвалідність.

Граничні розміри компенсацій наразі становлять:

  • до 129,7 тис. гривень — за облаштування місця для працівника з І групою інвалідності;
  • майже 86,5 тис. гривень — для працівника з ІІ групою інвалідності.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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