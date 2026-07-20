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20 липня 2026, 10:45

Пенсійний стаж для ВПО планується зберегти попри роки без страхових виплат

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15417, який пропонує зарахувати до страхового стажу час, проведений у відпустці без збереження зарплати через евакуацію з бойових дій або окупації. Документ захищає пенсійні права мільйонів українців, які через війну фактично були викреслені з пенсійної системи не зі своєї вини.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15417, який пропонує зарахувати до страхового стажу час, проведений у відпустці без збереження зарплати через евакуацію з бойових дій або окупації.

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Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців евакуювалися з небезпечних районів. Багато хто не розривав трудові відносини, а просто оформив відпустку без збереження зарплати на час воєнного стану. Це законне право. Але є наслідок: в цей час не сплачується єдиний внесок, а без внеску не враховується страховий стаж. Формально людина не звільнялася, але пенсійний «лічильник» зупинився.

Законопроєкт пропонує це виправити.

Що конкретно зміниться

Якщо закон ухвалять, до страхового стажу зарахують період відпустки без зарплати за умови, що вона була надана через:

  • евакуацію з території бойових дій;

  • тимчасову окупацію населеного пункту;

  • набуття статусу внутрішньо переміщеної особи;

  • руйнування інфраструктури або припинення роботи підприємства;

  • інші обставини, пов'язані зі збройною агресією.

Важливо: стаж зараховуватиметься навіть без фактичної сплати страхових внесків лише за умови підтвердження обставин, що стали підставою для відпустки. Максимальний період, який можна зарахувати, складає 36 місяців.

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Одночасно пропонується закріпити в законі пряму норму: перебування у такій відпустці не може обмежувати пенсійні права працівника.

Кого стосується новий законопроєкт

Насамперед — внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих громадян і працівників підприємств, які припинили діяльність через окупацію або руйнування. Саме ці люди втратили стаж не через власний вибір, а через обставини, які від них не залежали.

Законопроєкт ще має пройти розгляд у Верховній Раді. Але якщо його ухвалять, це відновить соціальну справедливість для тих, кого війна позбавила й домівки, й частини майбутньої пенсії.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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