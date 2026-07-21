Санкційні активи продаватимуть швидше: уряд запровадив зміни для майна компаній-боржників

За інформацією Liga Zakon , Кабінет Міністрів змінив правила роботи з активами компаній, які були стягнуті у власність держави через санкційні рішення судів. Нові правила дозволять швидше продавати таке майно та розширять можливості держави щодо вилучення активів боржників. Відповідні зміни уряд затвердив постановою № 962 від 15 липня 2026 року.

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Одна з головних змін полягає в тому, що держава тепер зможе забирати заставне майно компаній, якщо разом із санкційним рішенням до державної власності перейшло право вимагати повернення боргу.

Йдеться про ситуації, коли компанія має боргові зобов’язання, забезпечені заставою нерухомості або іншого майна, а понад 50% її корпоративних прав уже раніше були стягнуті в дохід держави. У такому випадку держава зможе звернути стягнення на заставу — наприклад, будівлі чи земельні ділянки.

Голландські аукціони стануть швидшими

Уряд також змінив механізм продажу санкційних активів через електронні торги.

Наразі значна частина таких активів продається через голландський аукціон — формат, у якому стартова ціна поступово знижується, поки один із учасників не погодиться придбати майно.

Через місяць після набуття чинності новими правилами кількість етапів зниження ціни на таких торгах скоротять із 99 до 50. Це означає, що активи зможуть швидше дійти до реальної ринкової ціни, а сам процес продажу має займати менше часу.

Якщо перший аукціон не відбудеться, у майбутньому система автоматично зможе оголосити повторні торги. На них знову застосовуватиметься повна процедура з 99 кроками зниження ціни. Ця зміна запрацює не одразу, а лише після того, як електронна торгова система отримає необхідні технічні можливості, але не раніше ніж через п’ять місяців.

Землю та будівлі продаватимуть разом

Окремо уряд змінив правила продажу нерухомості. Якщо на земельній ділянці розташована будівля, їх більше не можна буде продавати окремо. Земля та об'єкт на ній реалізовуватимуться одним лотом.

Також Фонд державного майна отримав конкретний строк для завершення процедури після продажу активу. Протягом 30 робочих днів після переходу права власності до покупця ФДМУ має подати уряду рішення про виключення такого об'єкта з переліку активів, які підлягають приватизації.

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