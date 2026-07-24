ВПО захистять від виселення та скасують пеню за кредитами: що зміниться з осені

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Електронний статус і нові правила обліку

Паперова довідка ВПО нікуди не зникає і залишається дійсною. Але поряд із нею з'являється новий документ — електронний витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу, отже замінювати стару довідку не обов'язково.

Змінюється і строк повідомлення держави про нове місце проживання: відтепер у громадян на це є 30 днів. Це особливо важливо для тих, хто змінює місце через бойові дії — людині потрібен час, щоб облаштуватися, знайти школу для дітей або вирішити медичні питання.

Закон також чітко визначає підстави для зняття з обліку:

добровільна заява переселенця;

повернення до покинутого житла або виїзд за кордон на постійне проживання;

відсутність в Україні понад 90 днів поспіль або 180 днів сукупно протягом року;

набрання чинності обвинувальним вироком за окремими злочинами;

подання недостовірних відомостей під час взяття на облік

Але повторно стати на облік можна, якщо обставини знову змінилися.

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Житло, кредити та соціальні гарантії

Держава створить цифрову платформу для пошуку житла — єдину інформаційну систему з інтерактивною картою об'єктів, придатних для проживання переселенців. Через неї можна буде перевірити технічний стан приміщення, наявність вільних місць і подати заяву онлайн.

Під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення переселенців не можна буде виселити лише через закінчення строку тимчасового проживання.

Окремий блок стосується кредитних зобов'язань.

Переселенці, які залишили домівки через окупацію або бойові дії, отримують:

обмеження відсотків за кредитним договором, але не вище мінімальної ставки за договором;

скасування штрафів, пені та інфляційних санкцій за прострочення платежів;

перерахунок боргу протягом семи днів після звернення або автоматично, якщо банк не відреагував;

заборону продавати цей борг третім особам (колекторам) без згоди позичальника;

гарантію, що ці пільги не стануть підставою для відмови у новому кредиті

Пенсії для переселенців призначатимуться і перераховуватимуться за тими самими правилами, що й для решти громадян — без додаткових процедур і бюрократичних перешкод.

Діти ВПО мають право навчатися в садочках і школах за місцем обліку батьків.

Чинні довідки залишаються дійсними і не потребують заміни.

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