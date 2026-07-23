Виплати на дітей зростуть у 2-3 рази: кого стосуватиметься нова реформа уряду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 липня 2026, 14:48

Виплати на дітей зростуть у 2-3 рази: кого стосуватиметься нова реформа уряду

Перший законопроєкт уряду прем'єр-міністра Корецького вже зареєстровано у Верховній Раді. Документ № 15438 передбачає реформування системи захисту дітей, посилення підтримки сімейних форм виховання та збільшення державних виплат для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Перший законопроєкт уряду прем'єр-міністра Корецького вже зареєстровано у Верховній Раді.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання» є частиною реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні на 2024−2028 роки.

Документ має пройти розгляд парламенту. У разі ухвалення він змінить правила фінансування сімей, які виховують дітей під опікою, а також роботу служб у справах дітей.

Нові виплати та цілодобове реагування служб

Найбільші зміни стосуються фінансової підтримки опікунів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Розміри виплат планують переглянути таким чином:

  1. Допомога на дітей під опікою або в прийомних сім'ях зросте з нинішніх 7 042−8 780 грн до 15 750−20 250 грн залежно від віку дитини.
  2. Для дітей з інвалідністю виплати збільшаться з 9 860−12 292 грн до 24 750−29 250 грн.
  3. При встановленні опіки, а також влаштуванні дитини у прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу вперше запровадять одноразову виплату 36 тис. грн.

У Мінсоцполітики уточнили, що розрахунки поки є орієнтовними та зроблені з урахуванням базової величини 4 500 грн у межах чинного експериментального проєкту. Остаточні суми залежатимуть від параметрів державного бюджету на 2027 рік.

Окремий блок змін стосується служб у справах дітей. Законопроєкт передбачає можливість їхнього цілодобового реагування на повідомлення про загрозу життю чи здоров’ю дитини. Для цього громади мають забезпечити працівників транспортом, засобами зв’язку та необхідною технікою.

Також пропонується змінити норматив чисельності служб: у міських громадах один фахівець має припадати не більш ніж на 1,5 тис. дітей, а у сільських і селищних громадах — не більш ніж на 800 дітей.

Сім'я замість інтернату

Законопроєкт посилює орієнтацію державної системи на сімейне виховання. Дитина-сирота або дитина без батьківського піклування зможе перебувати у закладі не більше шести місяців, поки для неї шукають сім'ю.

Також передбачається заборона розлучення братів і сестер під час усиновлення чи влаштування до сім'ї, крім випадків, коли це відповідає інтересам дітей.

Документ запроваджує нові гарантії для прийомних батьків, зокрема право на послугу тимчасового відпочинку, а також змінює порядок сплати соціального внеску, щоб обидва дорослі, які виховують дітей, могли накопичувати страховий стаж.

Окремо законопроєкт передбачає посилення відповідальності посадовців за бездіяльність у випадках, коли дитина не отримала необхідного захисту або допомоги.

У Мінсоцполітики зазначають, що мета змін — створити систему, у якій дитина має більше шансів залишатися або потрапити до сімейного середовища, а державні служби можуть швидше реагувати на загрози.

Читайте також: Соціальні виплати: хто отримає затриману допомогу влітку 2026 року

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
23 липня 2026, 17:02
#
А как на счет повышения минимальной пенсии? Люди десятилетиями работали, платили налоги, а теперь не могут прожить на копейки, которые им платит воровское государство.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами