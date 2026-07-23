Виплати на дітей зростуть у 2-3 рази: кого стосуватиметься нова реформа уряду

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Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання» є частиною реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні на 2024−2028 роки.

Документ має пройти розгляд парламенту. У разі ухвалення він змінить правила фінансування сімей, які виховують дітей під опікою, а також роботу служб у справах дітей.

Нові виплати та цілодобове реагування служб

Найбільші зміни стосуються фінансової підтримки опікунів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Розміри виплат планують переглянути таким чином:

Допомога на дітей під опікою або в прийомних сім'ях зросте з нинішніх 7 042−8 780 грн до 15 750−20 250 грн залежно від віку дитини. Для дітей з інвалідністю виплати збільшаться з 9 860−12 292 грн до 24 750−29 250 грн. При встановленні опіки, а також влаштуванні дитини у прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу вперше запровадять одноразову виплату 36 тис. грн.

У Мінсоцполітики уточнили, що розрахунки поки є орієнтовними та зроблені з урахуванням базової величини 4 500 грн у межах чинного експериментального проєкту. Остаточні суми залежатимуть від параметрів державного бюджету на 2027 рік.

Окремий блок змін стосується служб у справах дітей. Законопроєкт передбачає можливість їхнього цілодобового реагування на повідомлення про загрозу життю чи здоров’ю дитини. Для цього громади мають забезпечити працівників транспортом, засобами зв’язку та необхідною технікою.

Також пропонується змінити норматив чисельності служб: у міських громадах один фахівець має припадати не більш ніж на 1,5 тис. дітей, а у сільських і селищних громадах — не більш ніж на 800 дітей.

Сім'я замість інтернату

Законопроєкт посилює орієнтацію державної системи на сімейне виховання. Дитина-сирота або дитина без батьківського піклування зможе перебувати у закладі не більше шести місяців, поки для неї шукають сім'ю.

Також передбачається заборона розлучення братів і сестер під час усиновлення чи влаштування до сім'ї, крім випадків, коли це відповідає інтересам дітей.

Документ запроваджує нові гарантії для прийомних батьків, зокрема право на послугу тимчасового відпочинку, а також змінює порядок сплати соціального внеску, щоб обидва дорослі, які виховують дітей, могли накопичувати страховий стаж.

Окремо законопроєкт передбачає посилення відповідальності посадовців за бездіяльність у випадках, коли дитина не отримала необхідного захисту або допомоги.

У Мінсоцполітики зазначають, що мета змін — створити систему, у якій дитина має більше шансів залишатися або потрапити до сімейного середовища, а державні служби можуть швидше реагувати на загрози.

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