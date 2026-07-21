Бізнес і громадяни можуть повідомити про неможливість сплати податків через війну — ДПС

Державна податкова служба нагадала платникам податків: якщо через воєнні обставини вони не можуть вчасно виконати свої зобов’язання перед бюджетом, про це потрібно повідомити податкового інспектора та надати документи, які підтверджують причини.

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Йдеться не лише про сплату податків. Платники можуть повідомити про неможливість виконання будь-яких передбачених законом податкових процедур — від подання звітності до реєстрації податкових документів.

Як пояснили у ДПС, заяву про неможливість виконання податкових обов’язків потрібно подати разом із засвідчувальними документами. Їхній перелік залежить від того, хто звертається з повідомленням: фізична особа, самозайнята особа чи юридична компанія.

Які обов’язки можна підтвердити як невиконані через війну

Мова може йти про ситуації, коли платник не має можливості:

своєчасно сплатити податки та збори;

подати податкову або іншу передбачену законом звітність;

зареєструвати податкові накладні, розрахунки коригування чи акцизні документи;

подати електронні документи щодо обігу пального та етилового спирту;

виконати інші податкові обов’язки, визначені законодавством.

До заяви необхідно додати копії документів, які підтверджують, чому саме платник не міг виконати свої обов’язки у встановлений строк.

Такими причинами можуть бути наслідки бойових дій, пошкодження майна, втрата доступу до документів чи технічної можливості вести облік та подавати звітність.

Що робити після відновлення роботи

Якщо платник раніше повідомив податкову про неможливість виконання обов’язків, але згодом знову отримав таку можливість, він має про це повідомити контролюючий орган.

Зробити це потрібно протягом 60 календарних днів. Відлік починається з першого дня місяця, який настає після місяця відновлення можливості виконувати податкові обов’язки.

Повідомлення подається у довільній формі.

Кому доступна така процедура

Спеціальний порядок поширюється на фізичних осіб, зокрема самозайнятих громадян, юридичних осіб — як резидентів, так і нерезидентів України, а також їхні відокремлені підрозділи.

Водночас для окремих операцій діють спеціальні правила. Це стосується, зокрема, реєстрації акцизних накладних, подання електронних документів щодо руху пального та спирт, а також деяких заявок на їх переміщення.

Порядок підтвердження можливості або неможливості своєчасного виконання податкових обов’язків затверджений наказом Міністерства фінансів України № 225 від 29 липня 2022 року.

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