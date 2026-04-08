Середній штраф за непрацевлаштування людей з інвалідністю сягнув 317 тис. грн

317 тисяч гривень штрафу, у середньому, мають сплатити роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік. За рік середня сума штрафу зросла на 20%. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Санкції за відмову

Так, 8 697 роботодавцям, які не виконали норматив, було нараховано санкції на загальну суму 2,76 мільярда гривень.

Це близько 10% від усіх роботодавців, які мали працевлаштувати людей з інвалідністю за підсумками 2025 року. Для порівняння, у 2023 році цей показник сягав 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.