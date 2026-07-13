Український бізнес готується до масштабного перегляду правил гри: до 1 вересня 2026 року всі підприємства без винятку мають пройти процедуру підтвердження статусу «критично важливих» для економіки. Урядова реформа, яку детально аналізують експерти Forbes, — це жорсткий фільтр, який змусить компанії або вийти з тіні, або попрощатися з можливістю бронювати працівників. Автоматичної пролонгації старих статусів не буде.
Економічний стрес-тест: чому до 1 вересня бізнес втратить майже 100 000 заброньованих
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Нові фільтри: гроші, квоти та податки
Уряд налаштований максимально відсіяти компанії, які використовували статус «критичності» формально. Нові вимоги створюють бар'єр, подолати який зможуть лише фінансово стабільні та прозорі структури.
Аналітики виділяють три головні точки контролю, які стануть критичними під час аудиту до 1 вересня:
-
Зарплатний поріг. Середня зарплата на підприємстві має бути не нижчою за 25 941 грн (або 21 618 грн для прифронтових регіонів). Для секторів із великою кількістю персоналу це означає мільйонні додаткові витрати, які неможливо покрити в умовах кризи.
-
Заборона «двох зайців». Раніше компанії маніпулювали квотами, оформлюючи одного фахівця на кількох юрособах як сумісника. Тепер цей механізм заблоковано: один працівник — одна квота.
-
Нульова податкова толерантність. Наявність навіть мінімального податкового боргу стає стоп-фактором для продовження статусу, незалежно від реальних успіхів бізнесу.
Більш детально про нові умови бронювання ми писали в статті «В Україні знову змінюють правила бронювання працівників. Що буде із зарплатами та відстрочками».
Хто опинився під найбільшим ударом
Найскладніше довести свою критичність буде трьом секторам, які традиційно мали специфічні моделі управління персоналом.
-
ІТ-стартапи, які звикли працювати з гіг-контракторами або ФОПами, опинилися в пастці: статус «критичності» вимагає переведення штату на трудові договори з високими «білими» зарплатами, що для багатьох стартапів є фінансово непідйомним.
- Агросектор, що залежить від сезонності доходів, фізично не може підтримувати високий середній рівень зарплат протягом усіх 12 місяців року, що створює ризик втрати статусу в «низький» сезон.
- Важка промисловість та металургія, своєю чергою, страждають від масштабу: при тисячах працівників забезпечити високу середню зарплату для кожного майже неможливо в умовах енергетичної та логістичної кризи.
Фактично, держава проводить примусову «білу» трансформацію економіки. Меседж уряду читається однозначно: або ви платите високі зарплати та податки, демонструючи повну прозорість, або ви не є важливими для економіки під час війни.
Компанії, які не встигнуть адаптувати свої фінансові моделі до нових критеріїв, ризикують втратити бронь для ключових фахівців вже з першого дня осені. Часу на експерименти не залишилося, тож бізнес має провести аудит своїх показників негайно, не чекаючи останнього дня літа.
Читайте також: В «Дії» оновили правила бронювання. Що змінилося
Коментарі - 13
Фактично держава проводить класові чистки і три сектори економіки зазнають сильнішого кадрового голоду ніж вже є сьогодні. До держави (влади) ніяк не дійде, що якщо тупо підняти вимоги і податки — то надходження до бюджету не збільшаться. Тому якби є країни де багатії осідають і платять податки, а є країни з яких ці багатії поїхали, бо коли там влада теж думала що вони самі «вумні» і просто піднявши податок, багатші люди наповнюватимуть бюджет, але виявилось, що такими діями вони просто досягли зворотнього процесу.
Ще питання, якщо працівник знає що його не забронюють, який сенс для такого працівника працювати в білу тоді? пенсії? я вас прошу, ніхто не знає що з країною буде, а люди не знають як житимуть до цієї патужної пенсії в сто доларів. Ну і якби на цьому всі патужні «гарантії» закінчились, бо лікарняні часто не оформлюються, а відпустки фактично за домовленістю, якщо ти важливий працівник, то тобі в будь-якому випадку ставлять умови коли ти можеш, а коли ти не можеш піти у відпустку, тож в більшості працівників просто зникне мотивація працювати в білу, отримуючи готівку на руки жодному банку не потрібно нічого пояснювати, а так як рабів тримають в концтаборі, то оплати картою не є тією умовою, заради якої варто працювати в білу.
Все это звучит как какой-то страшный сон, согласно закона про мобилизацию первыми идут военные формирования — потому что это их работа, затем госсектор — как один из бесполезных, затем рабочий класс — который всех кормит. 90% полицейских даже не знают о существовании статьи 24.2 по которой они уже все должны быть на нуле.
К тому же как я понимаю 32.2 может применятся только если «эти смелые парни» которые к нам подходят есть частью группы оповещения подписанной РДА + ТЦКшники дожны иметь право работать в конкретном районе и иметь право на раздачу повесток — в противоположном случае они все идут на х…
А тут еще и бизнес должен что-то доказывать, вопрос один где эти 73% …ов, которые привели это сброд?
Тому в нашій патужній украхнській народно депутатській республіці діють не закони і демократія, а право того хто має більше грошей, зв`язків або посаду при владі, ну або автомат чи більшу кількість людей
А для чого ти ДСНСників та медиків приплітаєш до поліцаїв? ДСНС та медики мають військові звання і навички користування зброєю?
А цю казку про «будуть бєзпарядкі» залиш в 2022 році, вся країна вже бачила як поліцаї в Києві тікали від діда з карабіном, поки звичайний двірник закрив собою дитину, поки поліцаї патужно втікали, ой, тобто «забезпечували правопорядок».
Теж саме може не жартувати щодо тцкунів, які оце любили раніше «якщо не ми, то тут будуть буряти», якби тцкуни і є ті ж самі буряти тільки з українськими паспортами.
Тому яка різниця, що є поліцаї котрі втікають від бандитів, чи ці ж поліцаї на фронті?
Якій пастці? IT звикло мінімізувати доходи через схематоз з ФОПами, причому цей схематоз і пішов, на скільки я пам’ятаю, в першу чергу з IT.
Я пам’ятаю, коли IT працювало в чорну, зарплати платили в конвертах, потім почали всіх переводити на схему ФОП. Це створило величезну проблему із плином часу, оскільки самі працівники вже не хотіли працювати в чисту (пенсія у 20 річного сіньора не скоро, а красиво жити треба зараз). Тепер коли ринку праці в IT сфері повна *** (не тільки через війну), колишні сіньори вже не такі вибагливі. Знаю людей які із ЗП в 5k$ на місяць зараз з радістю йдуть на 1.5k. Деякі сидять в дома побільше року без роботи. Тому не треба тут про якісь там пастки з оплатами. Вартість працівників просіла в рази.
Ну якщо сініор йде на 1.5к — то може він і такий сініор.
потужной шпане треба гроши и люди