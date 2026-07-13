Економічний стрес-тест: чому до 1 вересня бізнес втратить майже 100 000 заброньованих

Український бізнес готується до масштабного перегляду правил гри: до 1 вересня 2026 року всі підприємства без винятку мають пройти процедуру підтвердження статусу «критично важливих» для економіки. Урядова реформа, яку детально аналізують експерти Forbes , — це жорсткий фільтр, який змусить компанії або вийти з тіні, або попрощатися з можливістю бронювати працівників. Автоматичної пролонгації старих статусів не буде.

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Нові фільтри: гроші, квоти та податки

Уряд налаштований максимально відсіяти компанії, які використовували статус «критичності» формально. Нові вимоги створюють бар'єр, подолати який зможуть лише фінансово стабільні та прозорі структури.

Аналітики виділяють три головні точки контролю, які стануть критичними під час аудиту до 1 вересня:

Зарплатний поріг. Середня зарплата на підприємстві має бути не нижчою за 25 941 грн (або 21 618 грн для прифронтових регіонів). Для секторів із великою кількістю персоналу це означає мільйонні додаткові витрати, які неможливо покрити в умовах кризи. Заборона «двох зайців». Раніше компанії маніпулювали квотами, оформлюючи одного фахівця на кількох юрособах як сумісника. Тепер цей механізм заблоковано: один працівник — одна квота. Нульова податкова толерантність. Наявність навіть мінімального податкового боргу стає стоп-фактором для продовження статусу, незалежно від реальних успіхів бізнесу.

Більш детально про нові умови бронювання ми писали в статті «В Україні знову змінюють правила бронювання працівників. Що буде із зарплатами та відстрочками».

Хто опинився під найбільшим ударом

Найскладніше довести свою критичність буде трьом секторам, які традиційно мали специфічні моделі управління персоналом.

ІТ-стартапи, які звикли працювати з гіг-контракторами або ФОПами, опинилися в пастці: статус «критичності» вимагає переведення штату на трудові договори з високими «білими» зарплатами, що для багатьох стартапів є фінансово непідйомним. Агросектор, що залежить від сезонності доходів, фізично не може підтримувати високий середній рівень зарплат протягом усіх 12 місяців року, що створює ризик втрати статусу в «низький» сезон. Важка промисловість та металургія, своєю чергою, страждають від масштабу: при тисячах працівників забезпечити високу середню зарплату для кожного майже неможливо в умовах енергетичної та логістичної кризи.

Фактично, держава проводить примусову «білу» трансформацію економіки. Меседж уряду читається однозначно: або ви платите високі зарплати та податки, демонструючи повну прозорість, або ви не є важливими для економіки під час війни.

Компанії, які не встигнуть адаптувати свої фінансові моделі до нових критеріїв, ризикують втратити бронь для ключових фахівців вже з першого дня осені. Часу на експерименти не залишилося, тож бізнес має провести аудит своїх показників негайно, не чекаючи останнього дня літа.

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