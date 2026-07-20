У ЄС заборонили утилізувати нерозпроданий одяг і взуття

У ЄС з 19 липня набула чинності заборона для великих компаній віддавати на утилізацію нерозпроданий одяг і взуття. Про це повідомляє SWR .

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Що це значить?

Починаючи з 19 липня, великі компанії-продавці одягу у ЄС не можуть відправляти на утилізацію неношений новий одяг та взуття, які не розпродали за плановим графіком.

Відповідне рішення ухвалили ще взимку 2026 року. Заборона починає діяти для великих компаній з 19 липня 2026 року, для середніх — з липня 2030 року.

За оцінками Європейського агентства з питань довкілля, досі на утилізації опинялося 4−9% зовсім нових текстильних виробів з тих, що потрапляють на ринок у Європі — зазвичай речі, які не підійшли покупцю і були повернуті, або ж нерозпродана частина колекції. На сміттєзвалищах щорічно опиняються до 600 тисяч тонн текстильних відходів.

Згідно з новими вимогами, таким товарам потрібно знайти застосування, віддати на благодійність або на переробку. Втім, заборона не є абсолютною — допускаються винятки для продукції, для якої це неможливо з технічних причин чи з міркувань безпеки.