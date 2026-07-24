Apple тестує блокування iPhone через прострочений кредит

У бета-версії iOS 27 виявили код, який свідчить, що Apple працює над механізмом обмеження функцій iPhone, придбаних у кредит або лізинг. Якщо власник перестане вчасно сплачувати внески, смартфон може перейти в спеціальний режим із суттєво обмеженим доступом до програм. Про це повідомляє видання 9to5Mac , яке проаналізувало програмний код нової операційної системи.

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Нововведення пов'язують із майбутньою програмою Apple Upgrade, яку компанія планує запустити у 2027 році. Вона дозволить купувати iPhone, iPad, Mac та Apple Watch із щомісячною оплатою. Для фінансування програми Apple, як повідомляється, співпрацює з фінтех-компанією Klarna.

Як працюватиме обмеження

У коді iOS 27 згадується система App Managed Features. Вона дає змогу фінансовій компанії, яка оформила кредит або лізинг, зареєструвати пристрій і регулярно перевіряти статус договору.

Якщо клієнт припинить виконувати свої фінансові зобов'язання, система зможе перевести смартфон в так званий обмежений режим.

У такому стані більшість встановлених програм стане недоступною. Користувач зможе користуватися лише базовими функціями смартфона, серед яких:

телефон;

налаштування;

App Store;

Wallet;

годинник.

Таким чином власник збереже можливість здійснювати дзвінки, керувати пристроєм або погасити заборгованість, однак повноцінно користуватися iPhone вже не зможе.

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Водночас код показує ще одну особливість: оформлені підписки в App Store автоматично не скасовуватимуться. Це означає, що користувач буде вимушений і надалі сплачувати за сервіси, навіть якщо доступ до самих програм буде тимчасово заблокований.

Розробники також не виявили інформації про те, скільки саме пропущених платежів призведе до блокування. Це рішення, ймовірно, ухвалюватиме кредитор відповідно до власних правил.

Поки що це лише тестова функція

Наразі йдеться лише про код, знайдений у бета-версії iOS 27. Apple офіційно не анонсувала таку можливість, а тому до фінального релізу операційної системи окремі функції можуть бути змінені або взагалі не потрапити до публічної версії.

Втім, сама поява такого механізму свідчить про новий підхід компанії до продажу техніки в кредит. Якщо Apple справді запустить програму Apple Upgrade, контроль за виконанням фінансових зобов'язань може стати частиною програмного забезпечення пристрою, а не лише умов договору з банком чи фінансовою компанією.

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