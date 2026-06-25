Apple підвищує ціни на MacBook, iPad та інші пристрої через дефіцит чипів пам’яті

У четвер, 25 червня, компанія Apple підвищила ціни на комп’ютери Mac, планшети iPad, гарнітуру Vision Pro та пристрої для дому через дефіцит чипів оперативної пам’яті й флеш-накопичувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з оновленнями на офіційному сайті компанії, подорожчання торкнулося всіх моделей Mac та iPad. Стартова ціна на найновіший ноутбук компанії MacBook Neo зросла з $599 до $699, а базова вартість MacBook Air збільшилася з $1 099 до $1 299.

Початкова конфігурація 14-дюймового MacBook Pro тепер коштує $1 999 замість колишніх $1 699, тоді як ціна 16-дюймової моделі стартує від $2 999 (раніше — $2 499). Настільний моноблок iMac тепер обійдеться щонайменше в $1 499 (було $1 299), а ціна на Mac Studio підскочила з $1 999 до $2 499.

«Стрімке розширення дата-центрів для штучного інтелекту спровокувало колосальний стрибок попиту на оперативну пам'ять та накопичувачі. Ми ще ніколи не бачили, щоб компоненти дорожчали так сильно і так швидко. Досі нам вдавалося захищати наших клієнтів від цього подорожчання, але ми досягли межі, коли змушені підвищити ціни на низку продуктів, зокрема на iPad та Mac. Ми розуміємо, що це неприємна новина, і невтомно працюємо над пошуком рішень», — зазначили у компанії.

Нові цінники на техніку Apple в деталях

Ноутбуки: Покращена версія MacBook Neo з більшим обсягом пам'яті та Touch ID тепер коштує $799 замість $699. За 15-дюймовий MacBook Air доведеться викласти $1 499 (раніше $1 299). А топова «кастомна» конфігурація 16-дюймового MacBook Pro з максимальним обсягом оперативної пам'яті та накопичувача тепер оцінюється у $9 999.

Компактні ПК: Потужніша конфігурація Mac mini з чипом M4 Pro зросла в ціні з $1 399 до $1 599. Зазначимо, що вартість базової моделі нещодавно вже піднімали з $599 до $799, повністю прибравши з лінійки найдешевшу початкову версію.

Планшети: 11-дюймовий iPad Pro подорожчав з $999 до $1 199, а 13-дюймова модель — з $1 299 до $1 499. Нова ціна 11-дюймового iPad Air становить $749 (було $599), а 13-дюймового — $949 (було $799). Базовий iPad тепер коштує $449 замість $349, а iPad mini — $599 замість $499.

Гаджети для дому та Vision Pro: Стандартна смарт-колонка HomePod тепер коштує $349 (раніше $299), а HomePod mini подорожчала з $99 до $129. ТВ-приставка Apple TV зросла в ціні зі $129 до $199. Стартова ціна гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro піднялася з $3 499 до $3 699, а її версія на 1 терабайт тепер коштує $4 199.

Це подорожчання є глобальним і зачепить усі ринки. Утім, ціни на iPhone, Apple Watch та навушники AirPods у четвер залишилися без змін.

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Дефіцит чипів пам'яті

Ще у квітні 2026 року під час оголошення фінансових результатів за другий квартал топменеджери Apple попереджали аналітиків із Волл-стріт, що ситуація з дефіцитом пам'яті погіршуватиметься протягом року.

Генеральний директор компанії Тім Кук тоді зазначав, що брак компонентів уже б'є по ланцюжках постачань, призводячи до затримок із відвантаженням багатьох моделей Mac.

«Ми поки не бачимо передумов для швидкого завершення цієї кризи», — говорив Кук, прогнозуючи, що обмеження триватимуть щонайменше «кілька місяців».

Нагадаємо, що в березні Apple вже закладала підвищення вартості компонентів у ціну нових MacBook Air та MacBook Pro, проте тоді це компенсували збільшенням базового обсягу оперативної пам'яті та іншими апгрейдами.

Розв'язувати кризу дефіциту пам'яті доведеться вже Джону Тернусу, теперішньому керівнику відділу апаратної інженерії Apple. Саме він з 1 вересня змінить Тіма Кука на посаді генерального директора компанії. Наразі брак чипів суттєво гальмує релізи нових продуктів компанії — через це, зокрема, відкладається вихід оновленого комп'ютера Mac Studio.

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За словами Тіма Кука, iPhone постраждав від дефіциту пам'яті менше, ніж лінійка Mac. Смартфони Apple натомість зіткнулися з браком основних процесорів. Компанія готується представити нове покоління смартфонів уже у вересні, серед яких очікується і абсолютно нова складана модель, ціна якої, ймовірно, перевищить $2 000.

Збільшення собівартості iPhone

Директор з досліджень аналітичної компанії Counterpoint Research Тарун Патак оцінює, що зростання вартості компонентів може збільшити собівартість кожного iPhone для Apple приблизно на $200. Він очікує, що роздрібні ціни на пристрої з нової лінійки зростуть орієнтовно на $150-$200, причому це подорожчання сильніше зачепить конфігурації з більшим обсягом вбудованої пам'яті, ніж базові моделі. Про це повідомляє CNBC.

Розвиток технологій штучного інтелекту дає Apple ще один вагомий стимул зміщувати акцент на користь моделей із більшим обсягом пам'яті.

Аналітики IDC очікують, що всі нові моделі iPhone отримають 12 ГБ оперативної пам'яті, оскільки Apple прагне уникнути ситуації, коли нові пристрої продаватимуться без доступу до повного пакета функцій Apple Intelligence.

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Складніші функції штучного інтелекту, що обробляються безпосередньо на пристрої, потребують більше пам'яті, а новий функціонал голосового помічника Siri працюватиме виключно на свіжішому апаратному забезпеченні. За оцінками IDC, приблизно 54% від усіх iPhone, відвантажених на ринок з 2022 року, не підтримуватимуть оновлену Siri у повному обсязі.

Це дає Apple можливість аргументувати підвищення цін появою більш потужного та функціонального заліза, а не просто перекладати на плечі споживачів зростання вартості компонентів через інфляцію. В IDC прогнозують, що середня ціна продажу (ASP) iPhone цього року зросте на 12%, чому сприятиме зміщення попиту в бік дорожчих преміум-моделей, а також очікуваний запуск складаного iPhone.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple попереджала про неминуче зростання цін. Додатковим фактором стала іранська війна: вона порушила глобальні поставки гелію, який є критично важливим для виробництва напівпровідників.