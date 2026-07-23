Власники елітних авто сплатили до бюджетів понад 166 млн грн

Власники дороговартісних автомобілів поповнили місцеві бюджети на 166,8 млн грн транспортного податку в І півріччі 2026 року. Це на 61,2 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 103,4 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Де сплатили найбільше

Найбільші суми транспортного податку традиційно сплатили у столиці — 46,7 млн грн.

До четвірки лідерів також увійшли Дніпропетровська область — 15,7 млн грн, Львівська область — 12,6 млн грн та Одеська область — 12,4 млн гривень.

Які авто оподатковуються?

Оподатковуються автомобілі не старше п'яти років, середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Ставка податку є фіксованою і становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Фізичним особам контролюючі органи надсилають податкові повідомлення-рішення із зазначенням суми податку та реквізитів для його сплати. Сплатити визначене податкове зобов'язання необхідно протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення-рішення.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року, подають податкову декларацію та сплачують податок авансовими внесками щокварталу.