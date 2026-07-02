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2 липня 2026, 16:42

Apple готує рекордний випуск iPhone і веде переговори з китайськими виробниками чипів із «чорного списку» Пентагону

Apple виходить на ринок з найамбітнішим продуктовим планом за останні роки, і попри глобальну нестачу чипів пам'яті, яка б'є по конкурентах. За даними Nikkei Asia, загальний обсяг виробництва смартфонів компанії у 2026 році перевищить 220 млн одиниць.

Apple виходить на ринок з найамбітнішим продуктовим планом за останні роки, і попри глобальну нестачу чипів пам'яті, яка б'є по конкурентах.

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Складаний iPhone і нові моделі

Apple вже забезпечила компоненти для близько 80 млн смартфонів у другому півріччі 2026 року для 5 нових моделей різних форматів. Окремо компанія збільшила замовлення на перший в історії складаний iPhone: постачальників попросили підготуватися до виробництва близько 10 млн одиниць, що більше за попередній прогноз у 7−8 млн.

На першу половину 2027 року заплановано щонайменше два нові iPhone — стандартний iPhone 18 і новий iPhone Air.

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Перевага над конкурентами

Поки китайські виробники Xiaomi, Oppo і Vivo скорочують річні виробничі плани нижче 100 млн одиниць через нестачу чипів пам'яті, Apple використовує свою ринкову перевагу на повну.

«Порівняно з Apple, китайські виробники смартфонів у слабкій позиції щодо отримання постачань чипів пам'яті. Це дає Apple хорошу мотивацію запустити iPhone навесні і забрати ще більше їхньої частки ринку», — сказав виконавчий директор компанії-постачальника, що працює і з Apple, і з Xiaomi.

Також стало відомо, що Apple веде переговори про закупівлю чипів пам'яті від китайських виробників ChangXin Memory Technologies і Yangtze Memory Technologies для пристроїв, що продаватимуться в Китаї. Обидві компанії входять до «чорного списку» Пентагону як підприємства, що нібито підтримують китайські військові програми.

Активність з пошуку постачальників відбувається після того, як минулого тижня Apple підняла ціни на MacBook і iPad через зростання вартості пам'яті і сховища.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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