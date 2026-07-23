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23 липня 2026, 19:16

Нові нормативи площі та пільгові ставки: як змінилася єОселя

З 17 липня оновлено умови держпрограми єОселя: тепер житло за пільговою ставкою зможуть придбати представники ширшого кола позичальників. За новими кредитами держава компенсуватиме певним категоріям населення частину ставки, тож вони сплачуватимуть 3% річних у перші 10 років і 6% — з 11 року. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

З 17 липня оновлено умови держпрограми єОселя: тепер житло за пільговою ставкою зможуть придбати представники ширшого кола позичальників.

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На кого поширюються нові умови

  • учасників бойових дій;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників війни;
  • сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни;
  • сім'ї загиблих або померлих захисників і захисниць України.

Право на пільгові ставки за іпотекою також отримали військовослужбовці, призвані з числа резервістів в особливий період, та члени їхніх сімей. Якщо вони оформили кредит з 11 січня до 17 липня 2026 року, пільгову ставку за умови відповідності програмі застосують із дати укладення договору. На інші кредити, видані до 17 липня, нові ставки не поширюються.

Читайте також: Кабмін оновив програму «єОселя»: захисники отримали іпотеку під 3%, ліміти площі збільшили

Нові нормативи площі

  • Для квартири — 52,5 кв. м на одну людину і 73,5 кв. м на сім'ю з 2-х або 3-х осіб;
  • Для будинку — 62,5 і 83,5 кв. м відповідно;
  • Із четвертого члена сім'ї додається по 21 кв. м;
  • Максимальна нормативна площа — 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для будинку.

Хто входить до складу сім'ї

До складу сім'ї тепер також включають дітей, яким ще не виповнився 21 рік і які проживають разом із позичальником. Знищене внаслідок війни житло, а також житло на ТОТ чи на територіях активних бойових дій не враховують під час оцінки житлової забезпеченості.

Крім того, оновлена єОселя надає можливість використати житловий ваучер для сплати першого внеску.

Йдеться про ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та отримали ваучер як УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни. Однак на практиці цей механізм ще не працює: для його запуску Верховна Рада має ухвалити законопроект № 15335.

«Неодноразово наголошував: єОселя — важливий інструмент, однак він не замінить собою запуску повноцінного ринку банківського іпотечного кредитування. Необхідно створити такі умови, за яких довгострокова іпотека стане звичним банківським продуктом і буде доступна широкому колу людей. Вже працюємо над цим», — написав Гетманцев.

Нагадаємо

Про нові зміни у програмі «єОселя» у червні 2026 року повідомила екс-прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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