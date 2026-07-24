Honda готує новий пікап для США: що зміниться в наступному Ridgeline

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У компанії пояснили, що прагнуть зберегти лояльну аудиторію Ridgeline, водночас зробивши модель більш витривалою та придатною для складніших умов експлуатації.

«Наша мета — і надалі задовольняти потреби клієнтів, які багато років обирають Ridgeline. Але ми також хочемо зробити цей автомобіль більш міцним і функціональним», — заявив віцепрезидент American Honda Motor із продажу автомобілів Ленс Вулфер.

Honda хоче зробити пікап більш конкурентним

Останніми місяцями навколо майбутнього Ridgeline точилися дискусії через повідомлення про можливу паузу у виробництві. За даними американських ЗМІ, однією з причин могли стати вимоги екологічного законодавства Каліфорнії.

У Honda не стали коментувати, чи отримає новий Ridgeline традиційну рамну конструкцію (body-on-frame), яка використовується в більшості американських пікапів. Нинішня модель побудована на легковій платформі, що забезпечує комфортніше керування, але поступається конкурентам у позашляхових можливостях.

Саме тому компанія розраховує, що нове покоління дозволить залучити ширше коло покупців.

За підсумками першого півріччя продажі Ridgeline скоротилися приблизно на 3%. З 2021 року Honda щороку продає від 41 до 52 тисяч таких автомобілів. Для порівняння, лідер сегмента, Toyota Tacoma, лише у 2025 році знайшов понад 270 тисяч покупців.

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CR-V уперше став найпопулярнішим автомобілем у США

Оголошення про новий пікап Honda зробила на тлі успіху іншої моделі. За підсумками першого півріччя 2026 року кросовер CR-V вперше очолив рейтинг продажів на американському ринку.

Продажі моделі зросли приблизно на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однією з причин стали виробничі труднощі у конкурентів — Ford F-Series і Toyota RAV4, які останніми роками традиційно очолювали американський ринок.

Ринок пікапів залишається одним із найприбутковіших для автовиробників у США. Саме цей сегмент багато років формує значну частину продажів таких брендів, як Ford, Chevrolet, Toyota та Ram. Для Honda Ridgeline залишається нішевою моделлю, яка вирізняється комфортом керування, але поступається конкурентам у вантажопідйомності та можливостях бездоріжжя.

Випуск нового покоління Ridgeline свідчить, що Honda не планує залишати цей сегмент.