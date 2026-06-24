Зарплатний бум у Польщі закінчується: роботодавці змінюють правила гри

У Польщі сповільнюються темпи зростання заробітних плат. Про це свідчать результати аналізу квартального індексу NEI (National Employment Index), підготовленого аналітичним центром міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

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Як змінився розмір зарплати

За підрахунками аналітиків на основі даних Головного статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в корпоративному секторі Польщі становила 9263,5 злотих брутто, що на 6,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це найнижчий темп зростання з першого кварталу 2021 року. Для порівняння, у 2023−2024 роках зарплати в корпоративному секторі збільшувалися на 10−13% на рік, що було наслідком високої інфляції та гострої конкуренції роботодавців за працівників.

Сьогодні ситуація поступово змінюється. За даними дослідження, близько 68% компаній фактично заморозили підвищення зарплат, тоді як лише близько 30% продовжують їх збільшувати.

«Польський ринок праці поступово виходить із фази перегріву, яка тривала останні кілька років. Зарплата перестає бути головним інструментом боротьби за персонал, а компанії дедалі частіше повертаються до більш консервативного управління витратами та жорсткішої фінансової дисципліни», — констатує Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Чому знизилися зарплати

Однією з головних причин уповільнення заробітних плат, за даними аналітиків, стало зниження інфляційного тиску. Якщо на початку 2025 року індекс споживчих цін у Польщі становив 104,9%, то в січні-лютому 2026 року він знизився до 102,1%. У результаті різниця між темпами зростання зарплат та інфляцією сьогодні є однією з найбільш комфортних для працівників за останні роки, оскільки забезпечує реальне зростання доходів без надмірного навантаження на роботодавців.

Важливим чинником стало і більш стримане підвищення мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2026 року польський уряд збільшив її лише на 3%, або на 140 злотих, до 4806 злотих брутто. Для порівняння, роком раніше мінімальна зарплата зросла одразу на 10%, що фактично відповідало темпам збільшення середніх зарплат у корпоративному секторі.

Ще одним фактором уповільнення зарплатної динаміки стала загальна економічна невизначеність. У багатьох галузях компанії стримують розширення штатів або відкладають нові найми.

Де зростають зарплати

Проте, попри загальне охолодження ринку праці, окремі галузі польської економіки продовжують демонструвати вищі за середні темпи зростання зарплат. Зокрема, вже традиційно одним із лідерів стала логістика, де середня зарплата у першому кварталі 2026 року зросла на 8% і досягла 9446 злотих. У Gremi Personal пов’язують це зі стрімким зростанням попиту на складські площі та розвитком логістичної інфраструктури.

У машинобудуванні середнє зростання зарплат склало 6,5%, що відповідає середньому показнику по економіці.

Водночас найвищу динаміку демонстрували сегменти, пов’язані з виробництвом продукції військового призначення. У виробництві електроніки та оптичних приладів зарплати зросли на 7% — до 9988 злотих, а у виробництві іншого транспортного обладнання — на 8,5%, до 10 300 злотих. Основною причиною такого зростання залишається високий попит на продукцію оборонного призначення на тлі триваючої війни Росії проти України.

В автомобільній промисловості середня зарплата збільшилася на 6,3% — до 9982 злотих. Однак цей результат значною мірою пояснюється скороченням чисельності персоналу та оптимізацією структури зайнятості. Підприємства дедалі частіше концентруються на утриманні кваліфікованих спеціалістів, скорочуючи частку працівників лінійних професій.

Схожі процеси спостерігалися і в будівництві. Тут середня зарплата зросла на 6,8% і досягла 8654 злотих, хоча зайнятість продовжувала скорочуватися. Додатковий вплив на динаміку зарплат мав сезонний фактор: слабкі результати галузі у лютому через несприятливі погодні умови змінилися активізацією попиту в березні.

Водночас, найнижчі темпи зростання зарплат були зафіксовані у харчовій промисловості. У першому кварталі 2026 року середня зарплата в секторі збільшилася лише на 4,6% — до 7728 злотих, тоді як зайнятість зросла лише на 0,2%.

Що буде з ринком праці

Загалом у Gremi Personal прогнозують, що до кінця 2026 року польський ринок праці зберігатиме відносний баланс між інтересами бізнесу та працівників. Однак підтримувати його буде дедалі складніше через поєднання зовнішніх ризиків, геополітичної нестабільності, зростання інфляційного тиску та поступового охолодження економічної активності.

Саме ці фактори визначатимуть подальшу динаміку зарплат і зайнятості в Польщі протягом найближчих кварталів.