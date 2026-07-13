Євросоюз планує обмежити доступ дітей до соцмереж

Як повідомляє Politico , Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про плани запровадити суворі вікові обмеження та правила нагляду за користуванням інтернетом для наймолодших. Це питання стало важливим пріоритетом її роботи на другий термін, адже кількість доказів шкідливого впливу контенту на підлітків лише зростає.

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Ідея полягає не в тому, щоб повністю відрізати дітей від Web2, а в тому, щоб захистити їх від неконтрольованого впливу алгоритмів. Зараз більшість підлітків не розуміють, які небезпеки ховаються за яскравими картинками та нескінченними стрічками новин.

Пояснюючи необхідність такого кроку, Урсула фон дер Ляєн зазначила: «Йдеться не про те, чи можуть діти користуватися соцмережами. Йдеться про те, чи мають право соцмережі мати доступ до наших дітей».

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Часові ліміти та батьківський контроль

Згідно з новим звітом експертів, діти до 13 років мають сидіти в соцмережах лише обмежений час і виключно під пильним оком дорослих. Пропонується поступово знайомити малечу з технологіями: до трьох років екрани взагалі мають бути під забороною, а потім — лише дозований та безпечний доступ під наглядом вчителів чи батьків.

Очікується, що дорослі отримають реальні інструменти, щоб контролювати, що саме споживають їхні сини та доньки в мережі.

Звісно, в Брюсселі розуміють, що це не спрацює миттєво і не стане «чарівною пігулкою». Це довгий шлях, як і впровадження пасків безпеки в автомобілях. Колись люди опиралися цій ідеї, а тепер це стало базовою нормою безпеки. Так само з часом зміняться і звички користування інтернетом.

Єврокомісія вже планує вивчити, які саме платформи є найбільш шкідливими, і готує правила поступового доступу для різних вікових груп. Окрім ЄС, цю хвилю підтримують уряди Данії, Франції та Греції, а країни за межами блоку, зокрема Австралія, вже розглядають схожі заборони. У керівництві ЄС наполягають, що дитинство надто швидко минає, і втрачений час нічим не повернути, тому ментальна безпека дітей стає абсолютним пріоритетом.

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