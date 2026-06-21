Норвегія забороняє ШІ у початковій школі: спочатку навчіться читати і писати

Уряд Норвегії прийняв рішення обмежити доступ дітей до інструментів штучного інтелекту в школах. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив про нові правила в п'ятницю, а чинності вони набудуть з початком нового навчального року наприкінці серпня. Про це розповіли журналісти сайту Cybernews .

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Урядовці пояснили батькам так: «Найважливіше в школі — щоб діти навчилися читати, писати та розв'язувати математичні завдання. Якщо ШІ заважає цьому — прибираємо ШІ».

Правила використання нейромереж розподілені за віком:

Для дітей 6−13 років (1−7 клас) ШІ заборонений повністю

Підлітки 14−16 років можуть його використовувати, але лише під наглядом вчителя

Студенти та старшокласники 17−19 років мають навчитися користуватися ШІ відповідально, щоб підготуватися до іспитів та для подальшої кар'єри

Тобто для наймолодших — майже повне табу, для середньої школи — суворий контроль, і лише старшокласники отримують відносну свободу.

Норвегія відвойовує дитинство у гаджетів

Норвегія послідовно обмежує цифровий вплив на дітей. У 2024 році смартфони вже заборонили в школа після того, як результати освітніх тестів значно погіршилися. Тепер уряд планує ще законодавчо заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років: відповідний законопроєкт обіцяють подати до парламенту до кінця року.

До того ж міністерство освіти планує законодавчо закріпити використання у класах звичайних паперових книг замість планшетів.

«Ми впроваджуємо це законодавство, бо хочемо, щоб у дітей було дитинство, де вони можуть бути дітьми», — пояснює такі дії Йонас Стере.

Це рішення, безумовно, викликає суперечки. Але факт залишається фактом: поки більшість країн ще тільки обговорюють проблему, норвежці вже ухвалили рішення на рівні державного закону.

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