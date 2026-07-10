ЄС вимагає змінити алгоритми Instagram і Facebook: нескінченна стрічка вмикає в мозку «режим автопілота»

За інформацією Politico , Єврокомісія офіційно зажадала від Meta змінити дизайн її соцмереж. В іншому випадку компанії загрожує штраф в розмірі до 6% від річного доходу. Підставою стали попередні висновки за Законом про цифрові послуги (DSA): регулятор встановив, що платформи свідомо проєктували функції, що формують залежність у користувачів, зокрема у дітей та підлітків.

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Який саме закон порушила Meta

Єврокомісія встановила, що Meta не провела належної оцінки ризиків, пов'язаних з алгоритмами та функціями, які штовхають користувача до нескінченного споживання контенту. Зокрема, йдеться про автовідтворення відео, нескінченне прокручування стрічки і алгоритм рекомендацій, налаштований на максимізацію залученості.

За висновком Комісії, ці функції «живлять потяг користувача продовжувати прокручування і переводять мозок у режим автопілота, формуючи нездорові звички і компульсивне використання».

Окремою претензією стала неефективність наявних інструментів. Засоби управління часом екрана надто легко ігнорувати — вони не призводять до реального зменшення часу користування. Батьківський контроль, своєю чергою, вимагає від батьків технічної грамотності та значних зусиль на налаштування.

Комісія вимагає від Meta:

вимкнути автовідтворення і нескінченне прокручування в налаштуваннях за замовчуванням;

запровадити ефективні перерви між сесіями;

переналаштувати алгоритм рекомендацій.

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Реакція Meta і контекст справи

Компанія відкинула звинувачення. Представник Meta Бен Уолтерс наголосив, що попередні висновки не враховують суттєвих кроків, які компанія вже зробила для захисту підлітків, і послався на Teen Accounts — спеціальні акаунти для неповнолітніх, запущені Instagram у 2024 році.

Єврокомісія цей аргумент відхилила: такі акаунти можна легко обійти і вони не забезпечують достатнього захисту.

ЄС розслідує діяльність Meta за DSA з травня 2024 року. Це вже третій набір попередніх висновків проти компанії: раніше Комісія звинувачувала Meta у недостатньому захисті підлітків і непрозорості для зовнішніх дослідників. У лютому схожі висновки щодо залежливого дизайну були висунуті проти TikTok.

Тепер Meta має право ознайомитися з доказами та підготувати офіційний захист. Якщо Комісія підтвердить порушення DSA, компанії загрожують величезні штрафи.

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