Європа оновлює правила авіаперельотів: чого чекати пасажирам з 2027 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 липня 2026, 13:59

Європа оновлює правила авіаперельотів: чого чекати пасажирам з 2027 року

За інформацією DW, Рада Європейського Союзу офіційно схвалила масштабний пакет реформ, покликаний суттєво розширити права авіапасажирів. Ці зміни, які вже отримали підтримку Європарламенту, стануть новим стандартом для всіх вильотів з аеропортів країн ЄС, а також для рейсів до Європи, якщо їх виконують європейські авіакомпанії.

За інформацією DW, Рада Європейського Союзу офіційно схвалила масштабний пакет реформ, покликаний суттєво розширити права авіапасажирів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Хоча до впровадження нових правил у середині 2027 року залишається час, авіаперевізники вже зараз мають готуватися до повної перебудови своєї клієнтської політики.

Нові стандарти комфорту та прозорості

Головна мета реформи — викорінити приховані комісії та усунути бюрократичні перешкоди, з якими пасажири часто стикалися під час купівлі квитків або реєстрації. Відтепер правила бронювання стають максимально прозорими та лояльними до подорожуючих:

  1. Діти до 14 років зможуть сидіти поруч із батьками без доплати за вибір місця. Це ж правило стосується вагітних жінок та осіб з обмеженою мобільністю, які мають право на безкоштовне розміщення поряд із супроводжуючою особою.
  2. Авіакомпанії зобов’яжуть безкоштовно виправляти орфографічні помилки в іменах пасажирів, а також безоплатно друкувати посадочні талони для тих, хто вже пройшов онлайн-реєстрацію.
  3. Платформи бронювання за замовчуванням відображатимуть тариф, що вже включає ручну поклажу, аби пасажири могли об'єктивно порівнювати реальну вартість квитків.
  4. У разі пропуску рейсу «туди» за зворотним квитком, авіакомпанія не матиме права анулювати рейс «назад» або накладати штрафні санкції.
  5. Пасажири, яких примусово пересадили в клас обслуговування нижче заброньованого, автоматично отримуватимуть грошове відшкодування різниці вартості.

Читайте також: «Платний безвіз»: з кінця 2026 року українці платитимуть за в'їзд до ЄС

Що стосується компенсацій за затримки або скасування рейсів, то загальні принципи залишаються незмінними. Авіакомпанії, як і раніше, не відповідатимуть за зриви, спричинені негодою, стихійними лихами, забастовками персоналу аеропортів чи агресивною поведінкою самих пасажирів. Проте процедура захисту прав під час таких інцидентів стане значно чіткішою та швидшою.

У разі серйозних збоїв у графіку реформ передбачено нові алгоритми допомоги:

  1. Компанії зобов’язані надати пасажирам вичерпну інформацію про їхні права в письмовій формі протягом 96 годин після закінчення подорожі.
  2. Пасажир має дев’ять місяців на подання заяви на компенсацію, а авіаперевізник — лише 30 календарних днів, щоб виплатити кошти або обґрунтовано пояснити відмову.
  3. У разі очікування пасажирам гарантуються легкі закуски через дві години, повноцінне харчування через три години (і далі кожні п’ять годин), а також безкоштовне проживання в готелі з трансфером, якщо затримка вимагає ночівлі.

Ці реформи мають нарешті покласти край хаосу, який часто супроводжував туристичні сезони, та зробити авіаперевезення в Європі не лише швидшими, а й значно передбачуванішими для мільйонів людей.

Читайте також: Авіакомпанії попереджають про колапс в аеропортах ЄС через нові правила біометрії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Iaroslava Kramarenko и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами