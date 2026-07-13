Європа оновлює правила авіаперельотів: чого чекати пасажирам з 2027 року

За інформацією DW , Рада Європейського Союзу офіційно схвалила масштабний пакет реформ, покликаний суттєво розширити права авіапасажирів. Ці зміни, які вже отримали підтримку Європарламенту, стануть новим стандартом для всіх вильотів з аеропортів країн ЄС, а також для рейсів до Європи, якщо їх виконують європейські авіакомпанії.

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Хоча до впровадження нових правил у середині 2027 року залишається час, авіаперевізники вже зараз мають готуватися до повної перебудови своєї клієнтської політики.

Нові стандарти комфорту та прозорості

Головна мета реформи — викорінити приховані комісії та усунути бюрократичні перешкоди, з якими пасажири часто стикалися під час купівлі квитків або реєстрації. Відтепер правила бронювання стають максимально прозорими та лояльними до подорожуючих:

Діти до 14 років зможуть сидіти поруч із батьками без доплати за вибір місця. Це ж правило стосується вагітних жінок та осіб з обмеженою мобільністю, які мають право на безкоштовне розміщення поряд із супроводжуючою особою. Авіакомпанії зобов’яжуть безкоштовно виправляти орфографічні помилки в іменах пасажирів, а також безоплатно друкувати посадочні талони для тих, хто вже пройшов онлайн-реєстрацію. Платформи бронювання за замовчуванням відображатимуть тариф, що вже включає ручну поклажу, аби пасажири могли об'єктивно порівнювати реальну вартість квитків. У разі пропуску рейсу «туди» за зворотним квитком, авіакомпанія не матиме права анулювати рейс «назад» або накладати штрафні санкції. Пасажири, яких примусово пересадили в клас обслуговування нижче заброньованого, автоматично отримуватимуть грошове відшкодування різниці вартості.

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Що стосується компенсацій за затримки або скасування рейсів, то загальні принципи залишаються незмінними. Авіакомпанії, як і раніше, не відповідатимуть за зриви, спричинені негодою, стихійними лихами, забастовками персоналу аеропортів чи агресивною поведінкою самих пасажирів. Проте процедура захисту прав під час таких інцидентів стане значно чіткішою та швидшою.

У разі серйозних збоїв у графіку реформ передбачено нові алгоритми допомоги:

Компанії зобов’язані надати пасажирам вичерпну інформацію про їхні права в письмовій формі протягом 96 годин після закінчення подорожі. Пасажир має дев’ять місяців на подання заяви на компенсацію, а авіаперевізник — лише 30 календарних днів, щоб виплатити кошти або обґрунтовано пояснити відмову. У разі очікування пасажирам гарантуються легкі закуски через дві години, повноцінне харчування через три години (і далі кожні п’ять годин), а також безкоштовне проживання в готелі з трансфером, якщо затримка вимагає ночівлі.

Ці реформи мають нарешті покласти край хаосу, який часто супроводжував туристичні сезони, та зробити авіаперевезення в Європі не лише швидшими, а й значно передбачуванішими для мільйонів людей.

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