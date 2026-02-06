«Платний безвіз»: з кінця 2026 року українці платитимуть за в’їзд до ЄС

Звичні правила подорожей до Європи зазнають суттєвих змін. З другої половини 2026 року в'їзд до країн Євросоюзу за біометричним паспортом стане платним та потребуватиме попередньої реєстрації в системі ETIAS. Про це йдеться на офіційному сайті ЄС.

Що таке система ETIAS і як вона працює?

ETIAS — це автоматизована система авторизації мандрівників із «безвізових» країн. Це не віза, а цифрова перевірка безпеки, яку необхідно пройти онлайн перед поїздкою.

Процедура проста:

Заповнюєте анкету на офіційному сайті (ПІБ, паспортні дані, питання про безпеку).

Система автоматично перевіряє вас через бази Європолу та Інтерполу.

Отримуєте підтвердження на електронну пошту.

Вартість та умови оплати

Авторизація коштуватиме 20 євро за кожного мандрівника. Зазначимо, що раніше розглядалася суттєво менша плата — близько 7 євро, однак у підсумку було затверджено тариф у 20 євро.

Оплата лише онлайн. При цьому гроші не повертаються. Якщо ви припустилися помилки в анкеті або отримали відмову — 20 євро не повернуть, а для виправлення даних доведеться платити знову.

Кому не потрібно оформлювати ETIAS та хто має пільги?

Особи з чинною шенгенською або довгостроковою візою.

Українці, які перебувають у ЄС за гуманітарними програмами або мають статус тимчасового захисту.

Діти та підлітки до 18 років, а також люди похилого віку (понад 70 років).

Рекомендується дотримуватися трьох важливих правил:

Подавайте заявку завчасно. Оформлюйте ETIAS ще до того, як купите квитки чи забронюєте готель. Це вбереже вас від фінансових втрат у разі затримки або відмови в авторизації.

Перевірте термін дії паспорта. Ваш закордонний паспорт має бути дійсним щонайменше три місяці після дати вашого планованого виїзду з території Євросоюзу.

Уважність понад усе:.Оскільки збір у 20 євро не повертається, кожна помилка в анкеті коштуватиме вам повторної оплати.

Термін дії та доступ до країн

Отриманий дозвіл буде дійсним 3 роки (або до закінчення терміну дії паспорта). Протягом цього часу можна здійснювати багаторазові поїздки, дотримуючись правила «90 днів протягом 180-денного періоду».

ETIAS відкриває двері до:

Країн Шенгенської зони;

Румунії, Болгарії та Кіпру.

Коли чекати змін?

Система має запрацювати у другій половині 2026 року. Після цього перевізники (авіа, автобуси, поїзди) будуть зобов’язані перевіряти наявність авторизації ще до посадки на рейс.

Чому це запроваджують?

Європа йде шляхом США та Канади, де аналогічні системи діють роками. Мета — посилити безпеку кордонів та скоротити черги безпосередньо в пунктах пропуску завдяки попередній перевірці даних.