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2 липня 2026, 11:50

Авіакомпанії попереджають про колапс в аеропортах ЄС через нові правила біометрії

Європейські авіаперевізники закликають Єврокомісію тимчасово призупинити дію системи біометричного контролю Entry/Exit System (EES). Бізнес наголошує, що жорстке впровадження нових правил у пік туристичного сезону загрожує операційним колапсом у головних аеропортах Євросоюзу. Про це повідомляє TVP World

Європейські авіаперевізники закликають Єврокомісію тимчасово призупинити дію системи біометричного контролю Entry/Exit System (EES).

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Система EES автоматично фіксує перетин кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Детальніше про цю систему та в яких країнах вона працює можна прочитати в нашій статті «В аеропортах ЄС посилять заходи безпеки з квітня 2026 року»

Хоча авіакомпанії підтримують заходи безпеки, на практиці автоматизація призвела до зворотного ефекту. В аеропортах з високим трафіком проходження прикордонного контролю затягується до п'яти годин.

Такі затримки стають критичними для графіків польотів, змушуючи пасажирів пропускати рейси, а авіакомпанії — масово скасовувати або переносити вильоти.

Деякі країни вже почали локальне пом'якшення контролю, дозволивши прикордонникам тимчасово відмовитися від збору повних біометричних даних до вересня. Проте авіаперевізники наполягають на тому, що це лише тимчасова «латка» на системній проблемі.

Ризики пікового сезону

Ситуація має високий шанс загостритися найближчими тижнями. За прогнозами, у липні та серпні аеропорти ЄС приймуть на 40 мільйонів пасажирів більше, ніж у попередні місяці. У Єврокомісії запевняють, що реєстрація мандрівника в системі займає близько 70 секунд.

Проте бізнес-аналітики вказують, що сумарний час очікування на кожного пасажира в черзі створює «ефект пляшкового горла», який неможливо нівелювати без зміни правил при великих потоках людей.

Вплив на мобільність

Для пасажирів такі зміни означають підвищення ризиків при плануванні міжнародних подорожей. Стабільність руху через кордони ЄС залишається під питанням, поки регулятор не погодить гнучкі підходи до застосування біометрії в години пікового навантаження.

Детальніше про те, як нові європейські правила впливають на перетин кордонів та що варто враховувати при плануванні поїздок у 2026 році, читайте у статті «Платний безвіз»: з кінця 2026 року українці платитимуть за в'їзд до ЄС".

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
2 липня 2026, 14:37
#
Пустити до себе мільйони мігрантів, навіть не питаючи імені — легко.

Пропускати без черг і постійного фотографування людей з БІОМЕТРИЧНИМ паспортом — ні.

Шиза.
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