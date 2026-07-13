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13 липня 2026, 12:03

Чому в Україні не існує повноцінного фондового ринку пояснив експерт ЄБРР Олександр Пивоварський (відео)

Український фондовий ринок для багатьох досі вважається чимось недосяжним. Хоча перші капітальні інвестиції існували в Україні ще десятиліття тому, до повноцінного функціонування йому ще далеко. Про те, чому український бізнес досі позбавлений можливості залучати «довгі» гроші всередині країни та як це змінити, розповів Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринків капіталу та фінансових ринків ЄБРР.

Український фондовий ринок для багатьох досі вважається чимось недосяжним.

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На думку експерта, проблема відсутності повноцінного ринку капіталу в Україні полягає в тих самих причинах, що й слабке зростання інвестицій загалом. Рівень інвестицій у ВВП України багато років залишався на позначці близько 20%, тоді як для успішної країни, що розвивається, цей показник має бути вдвічі вищим.

«Розвиненим можна назвати такий ринок, де компанія, яку заснував підприємець у цій країні, може фінансуватися на всіх стадіях розвитку всередині цього ж ринку. Україна поки що не на цьому рівні — не була на ньому й до війни», — зазначає Олександр Пивоварський.

Головна перешкода — це не лише відсутність технічних інструментів, а брак фундаментальних інституцій. Фінансовий сектор не може бути ефективним у середовищі, де відсутня довіра до судів та правоохоронної системи.

«Передусім треба, щоб країна була привабливою для інвестицій, незалежно від їхнього джерела. І ми знову повертаємося до інститутів, якості й незалежності суддів, довіри в суспільстві та між учасниками фінансового сектору», — підкреслює експерт ЄБРР.

Звісно, йдеться виключно про прозорі та легальні капітали, адже якісні інституції та верховенство права є запорукою того, що на ринок потрапляють лише чесні кошти.

Шлях до перезавантаження: від локальних проблем до європейської інтеграції

Щоб зрушити ситуацію з місця, Україні недостатньо просто створити законодавчу базу. Важливо сформувати базу внутрішніх інвесторів, як це зробили Швеція чи країни Балтії. Без внутрішнього попиту на цінні папери іноземні інвестори не поспішатимуть заходити на ринок, адже їм важливо бачити ліквідність і можливість виходу з активів.

Олександр Пивоварський вважає, що замість спроб з нуля вибудувати власну біржову інфраструктуру, яка в минулому вже демонструвала проблеми з управлінням, доцільно розглянути варіант залучення великої міжнародної біржі. Це дозволило б забезпечити технічну якість торгів та інтегрувати Україну в європейський фінансовий простір.

Ще одним драйвером ринку може стати приватизація міноритарних пакетів великих державних компаній. Модель, яку успішно реалізували Румунія та Узбекистан — створення фонду з міноритарних часток держпідприємств з подальшим виходом на IPO — є тим механізмом, який може пожвавити рух приватного капіталу в Україні після стабілізації безпекової ситуації.

Фондовий ринок — це дієвий інструмент, що перетворює заощадження громадян на ресурс для розвитку країни. І саме до цього має прагнути Україна в процесі відновлення.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+26
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 липня 2026, 12:56
#
Не може бути ефективним у середовищі, де відсутня довіра до судів та правоохоронної системи. — в принципі це одне речення все пояснює, цього більш ніж достатньо.
+
+26
gorobezus
gorobezus
13 липня 2026, 14:05
#
В стране где весь бизнес основан на кидалове — фондового рынка не может быть в принципе. По факту фондовый рынок — частный случай исламского банкинга, а там все на доверии, нет доверия — нет денег.
+
+15
vt313
vt313
13 липня 2026, 14:12
#
Щось в цьому є. Але не зараз.
В Україні немає лишніх грошей, щоб формувати цей ринок.
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