На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників.
28 травня 2025, 15:36
В «Дії» оновили правила бронювання. Що змінилося
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Що змінилося
До кількості військовозобов'язаних у компанії додали працівників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так, підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком.
Було: враховували лише тих, хто на військовому обліку й не мобілізований.
Стало: додаються і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані.
Наприклад: було 80 військовозобов'язаних — бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих — загальна кількість зросла до 100 — тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50.
Крім того, до загальної кількості військовозобов'язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Крім того, до загальної кількості військовозобов'язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.» не крім того, а «однак»)