В «Дії» оновили правила бронювання. Що змінилося

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Що змінилося

До кількості військовозобов'язаних у компанії додали працівників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так, підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком.

Було: враховували лише тих, хто на військовому обліку й не мобілізований.

Стало: додаються і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані.

Наприклад: було 80 військовозобов'язаних — бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих — загальна кількість зросла до 100 — тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50.

Крім того, до загальної кількості військовозобов'язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.